Rotary Empoli e Amboise festeggiano 51 anni di amicizia nel segno di Leonardo da Vinci

Dal 22 al 24 Maggio alcuni soci del Rotary Club Amboise con loro familiari sono stati ospiti del Rotary Club Empoli per celebrare un’amicizia che dura dal 1975, nel segno di Leonardo Da Vinci.

La tradizionale cena dell’accoglienza si è svolta presso il ristorante Cucina S.Andrea, presenti il presidente Giovanni Calugi con alcuni membri del consiglio direttivo con consorti in un clima di gioiosa convivialità.

La prima parte della giornata del sabato è stata riservata alla riunione di lavoro in cui si sono presentati i progetti svolti dai due clubs nell’annata che sta per concludersi. Particolare risalto si è dato al progetto comune riguardante la prevenzione e il trattamento delle malattie, in questo caso particolare la lotta all’anemia falciforme, con destinatario un ospedale nella parte orientale del Madagascar. Il Rotary Club di Empoli ha contribuito a questo progetto insieme ai Rotary di Amboise, che l’ho ha proposto, di Tananarive, del club dell’isola di Wight e di altri clubs della Francia. La considerevole cifra raggiunta, grazie anche a una sovvenzione della Rotary Foundation,

servirà ad acquistare apparecchiature per test diagnostici per l’anemia falciforme.

Dopo la proficua riunione i francesi sono stati accompagnati da soci e familiari del club di Empoli ad un villaggio turistico immerso nella pineta con una lunga spiaggia nei pressi di Donoratico, il Paradù Ecovillage & Resort. Qui sono stati accolti da uno dei proprietari nonché socio del R.C. Empoli Roberto Sturla, che ha fatto da cicerone, spiegando come il Villaggio sia sorto su quello che era Il Club Mediterranee di Donoratico. L’ospitalità è stata squisita e gli ospiti hanno potuto apprezzare l’aperitivo su una terrazza sulla spiaggia, il raffinato pranzo in uno dei ristoranti del resort ed hanno potuto concludere l’esperienza con una salutare passeggiata nella meravigliosa

pineta.

La sera si è conclusa con una cena conviviale a Vinci, dove i francesi hanno potuto apprezzare una gradita sorpresa: l’incontro con un “Leonardo Da Vinci” interpretato da un efficace attore. La domenica mattina è stata dedicata ad una passeggiata nel centro di Firenze per ammirare le meraviglie di questa città sempre molto amata dagli amici francesi.

Non poteva mancare un gustoso pranzo in un caratteristico prato della Società Canottieri Firenze, in riva all’Arno con vista del vicino Ponte Vecchio.

La degna conclusione di questa tre giorni è stata la Cena di Gala alle Terme Tettuccio di Montecatini, splendidamente organizzata dall’assistente del governatore del Distretto 2071 dell’annata 2024/25 Pietro Belli, Lucia Cerri. Si è trattato di un interclub di Empoli con il R.C.

Pistoia-Montecatini Terme- Marino Marini, rappresentati rispettivamente dai presidenti Giovanni Calugi e Gioia Biondi.

Ha rappresentato il Rotary Club di Amboise, in mancanza del loro presidente, Jack Aumarechal.

Presente anche il governatore in coming Alberto Papini con signora. La conviviale è stata allietata da splendidi brani di opere di musica lirica e leggera cantate da un

baritono e da una soprano accompagnati da un pianista, tutti molto apprezzati per la loro bravura. Artefice di tutte le iniziative è stato il socio Andrea Mazzoni, prezioso orchestratore della perfetta organizzazione e dell’accoglienza agli amici francesi in questi giorni così intensi.

A conclusione del loro viaggio gli amici francesi hanno sottolineato la loro soddisfazione per l’accoglienza ricevuta dando appuntamento al prossimo anno quando i rotariani empolesi ricambieranno la visita recandosi ad Amboise a suggellare un’amicizia che dura da oltre cinquanta anni.

Fonte: Rotary Club Empoli - Ufficio Stampa