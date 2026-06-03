ScienzEstate 2026: laboratori e divulgazione all'Università di Firenze

"Le parole della Scienza: Intelligenza" è il tema della ventiquattresima edizione di ScienzEstate, la manifestazione di divulgazione scientifica dell’Università di Firenze, promossa da OpenLab e rivolta a bambini, ragazzi e adulti.

L’inaugurazione di ScienzEstate 2026 avverrà domani, giovedì 4 giugno, nell’Aula magna dell’Università di Firenze (ore 10 - Piazza San Marco, 4), con la premiazione dei vincitori e delle vincitrici del concorso "Buona Idea!" – contest aperto alle studentesse e agli studenti delle scuole della Toscana – e un workshop sulle tematiche di quest’edizione.

Anche quest’anno il programma sarà articolato da giugno a settembre in tanti eventi diffusi sul territorio di Firenze e Sesto Fiorentino, proponendo giochi, laboratori, spettacoli, mostre, visite guidate, dimostrazioni.

I primi appuntamenti si terranno mercoledì 10 e giovedì 11 giugno al Campus di Sesto Fiorentino (viale delle Idee – dalle 18 alle 23), con giochi, spettacoli, dimostrazioni, mostre, laboratori su tematiche legate alle discipline dell’area scientifica e tecnologica (come fisica, biologia, chimica, matematica, informatica, ingegneria, agraria). Sarà possibile, inoltre, effettuare percorsi e visite guidate nei laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e del Centro Risonanze Magnetiche (CERM), oltre che nel Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non lineare (LENS) e all’acceleratore di particelle (LABEC).

Fonte: Ufficio stampa Università degli studi di Firenze

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