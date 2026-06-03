Serata di beneficenza per Cure2Children a Firenze

La Fondazione Cure2Children, la Fondazione Biagioni Borgogni ed il Gruppo di Preghiera “IL CIRENEO” questa sera – mercoledì 3 Giugno 2026 alle ore 20:30 – presso il Teatro La Compagnia di Firenze (Via Camillo Cavour, 50/R, 50121 Firenze FI) presentano una speciale serata di beneficenza con lo show di Peppe Voltarelli. L'artista, una voce unica nel panorama del new folk italiano, offrirà uno spettacolo poliedrico che intreccia musica, teatro, cinema e scrittura per raccontare storie che toccano l’anima. Una serata per i 20 anni di attività e l'innovazione in Onco-Ematologia Pediatrica L’evento, che sarà presentato da Emily Balatri Waite, è la prima di una serie di attività che accompagneranno la Fondazione Cure2Children verso l'importante traguardo del ventennale di attività nel mondo che si celebrerà nel 2027.

Tutto il ricavato della serata sarà devoluto per sostenere il nuovo, cruciale progetto di Cure2Children. I fondi saranno destinati alla piattaforma "Second Opinion" in oncoematologia pediatrica, che offre ai piccoli pazienti e alle loro famiglie un parere medico tempestivo e di alto livello, e in particolare al progetto ad essa correlato: Riconoscimento precoce delle complicanze attraverso l’Intelligenza Artificiale: PRAGYA – II – Intelligenza Clinica per la Cura Questa iniziativa d’avanguardia mira a integrare l'Intelligenza Artificiale (AI) nei protocolli clinici e di ricerca. Il progetto pilota si propone di implementare un programma di intelligenza artificiale, Pragya-II, all’interno della cartella elettronica online (BMTPlus), in grado di analizzare in tempo reale le note infermieristiche/mediche e assistere nell'identificazione precoce di complicanze in bambini sottoposti a trapianto di midollo osseo, presso la nostra unità partner.

«I fondi raccolti durante l’evento continueranno ad alimentare le nostre mission, soprattutto le nuove sfide – spiega Cristina Cianchi – Presidente della Fondazione Cure2Children Onlus –. Il nostro coordinatore scientifico Dott. Lawrence Faulkner ci ha comunicato che grazie al patrimonio di dati informatici acquisito nel corso degli anni (oltre 15.000 bambini presi in carico) possiamo dare vita al progetto con AI. I medici di Cure2Children preparano l’equipe medica locale al trapianto, già dal primo trapianto, e per prevenire eventuali insidie e complicanze la piattaforma sarà di grande importanza».