Disponibili 23 posti per il servizio civile nell'Asl TC

Sono 23 i posti ancora disponibili presso l’Azienda Usl Toscana centro nell’ambito del bando del Servizio Civile Regionale 2026, promosso dalla Regione Toscana attraverso il progetto “Giovanisì”. L’iniziativa prevede complessivamente la selezione di 2.396 giovani da impiegare nei progetti attivi sul territorio regionale.

I posti residui riguardano diversi ambiti di attività e offrono ai giovani l’opportunità di svolgere un’esperienza formativa e di cittadinanza attiva all’interno dei servizi dell’Azienda sanitaria.

I progetti interessano settori strategici quali l’accoglienza e il supporto nella rete oncologica, i servizi territoriali e le Case della Comunità, la prevenzione, la salute mentale, la valorizzazione del patrimonio culturale aziendale, la formazione socio-sanitaria e la digitalizzazione.

Nel dettaglio, i posti ancora disponibili sono così distribuiti:

Accogliere per curare – Il Servizio Civile nella rete oncologica: 2 posti; Casa della Comunità: 9 posti; Il patrimonio culturale dell’Azienda Usl Toscana centro: 2 posti; Inn_FormOSS – Strategie innovative nel percorso: 1 posto; Prevenzione 2.0: 9 posti.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online entro le ore 12.00 del 10 giugno 2026, accedendo tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi alla piattaforma regionale: https://servizi.toscana.it/sis/DASC.

Possono partecipare i giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana, di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), che risultino non occupati, disoccupati o inattivi.

Il Servizio Civile Regionale ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. A ciascun volontario sarà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo dedicato: serviziocivile@uslcentro.toscana.it.

Il bando completo e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/servizio-civile-regionale-bando-per-la-selezione-di-2.396-giovani

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro

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