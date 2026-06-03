Spaccio in Mugello durante la MotoGp, quattro denunce

Cronaca Scarperia e San Piero
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Durante il Gran Premio d’Italia MotoGP 2026, andato in scena dal 29 al 31 maggio all’Autodromo del Mugello, la Guardia di Finanza di Firenze ha intensificato i controlli contro lo spaccio di droga e le irregolarità economiche, facendo emergere un quadro di diffusa illegalità.

Sul fronte degli stupefacenti, le Fiamme Gialle hanno denunciato quattro persone per traffico e detenzione illecita di sostanze e segnalato alle Prefetture 86 assuntori, tra cui tre minorenni. Nel corso delle tre giornate sono stati sequestrati oltre 400 grammi di droga tra hashish, marijuana, cocaina, MDMA, ketamina ed ecstasy, oltre a 17 sigarette contenenti sostanze stupefacenti. Decisivo il contributo delle unità cinofile antidroga, che hanno individuato sostanze nascoste sia addosso agli spettatori sia nei veicoli.

Parallelamente, i controlli hanno interessato anche l’economia sommersa. Su 27 verifiche fiscali effettuate, ben 23 hanno evidenziato irregolarità nella certificazione dei corrispettivi. Sei i controlli in materia di lavoro, finalizzati a contrastare il fenomeno del lavoro nero e irregolare, mentre tre persone sono state sanzionate per abusivismo commerciale.

 

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