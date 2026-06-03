Stefano Quaglierini presenta il suo libro in biblioteca a Santa Croce

Sabato 6 Giugnoalle 18 in Saletta Vallini alla biblioteca di Santa Croce sull'Arno si terrà la presentazione del libro, edito da Rizzoli, del divulgatore enologico staffolese Stefano Quaglierini La mia cantina segreta: 15 vini che devi scoprire.

Interviene Daniele Palavisini, Miglior Sommelier della Toscana 2022. A seguire, si terrà una degustazione presso la Pasticceria Caffetteria Giannini.

La mia cantina segreta nasce dall'idea di Stefano Quaglierini, enologo e divulgatore social, di costruire idealmente una cantina perfetta: non in senso assoluto, ma in senso intimo, personale. Un luogo speciale dove raccogliere vini rari, sorprendenti, autentici, capaci di raccontare storie e territori. Viaggiando in diverse regioni italiane, l'autore va alla ricerca delle bottiglie che non si trovano facilmente sugli scaffali, ma che valgono ogni chilometro percorso: vini nati da sfide personali, da ritorni alla terra, da scelte radicali di viticoltura. E attraverso un racconto costruito con le parole e le fotografie di incontri unici, ci propone una selezione ideale di etichette da provare e custodire.

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