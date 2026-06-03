Trattore si ribalta, muore un uomo nel Senese

Tragedia a Siena dove un uomo di 77 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il trattore. È successo nella serata di martedì 2 giugno: sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118, vigili del fuoco, polizia di stato e polizia municipale.
In seguito al ribaltamento, il 77enne è rimasto incastrato sotto al mezzo agricolo. Liberato dalla squadra dei vigili del fuoco l'uomo è stato affidato al personale sanitario, che purtroppo ne ha constatato il decesso.
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