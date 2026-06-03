Un nuovo murales al campo sportivo di Comeana

Nuovi colori e un forte messaggio di condivisione ridefiniscono lo spazio pubblico a Carmignano: è il murales comparso su una parete interna del campo sportivo di Comeana. Un’opera collettiva, l’atto conclusivo che corona il corso di street art, che si è svolto nei sabati di maggio allo Spazio Giovani di piazza Cesare Battisti: il murales è stato, infatti, realizzato dai circa quindici partecipanti, sotto la guida esperta dello street artist Gnob, che li ha condotti nell'adattamento dell'opera alla superficie della parete, trasformando la materia e le caratteristiche del muro in un elemento di dialogo con il disegno finale.

Il corso, completamente gratuito, è parte del più ampio catalogo di educazione permanente non formale del progetto AttivaMente 2025-2026, promosso dal Sistema bibliotecario provinciale pratese, con capofila il Comune di Prato, gestito operativamente dal Pin-Polo universitario Città di Prato, cofinanziato dall’Unione europea su una linea di credito dei fondi di coesione sociale, approvata dalla Regione.

«Il progetto AttivaMente – afferma l’assessore alla Cultura Maria Cristina Monni – si conferma un pilastro fondamentale per lo sviluppo di competenze

trasversali, di cittadinanza globale e per il benessere personale». «Nel

caso specifico – le fa eco la collega e assessore alle Opere pubbliche Chiara Fratoni – il progetto ha consentito la nuova definizione di uno spazio comune».

AttivaMente, il programma gratuito di educazione, rivolto a tutti, che attraversa salute, benessere, psicologia, hobbistica, fumetti, scienze e natura, va verso l’esaurimento delle sue attività.

L’elenco dei prossimi appuntamenti suddivisi per aree tematiche.

Tradizione: Stappoditutto: anche il tuo vino preferito, con il sommelier Andrea Nincheri, sabato 13 giugno, ore 16-18, Museo della vite e del vino (Carmignano). Astronomia: con Alessandro Drovandi, Le galassie del nostro universo e osservazione degli oggetti astronomici, giovedì 4 giugno (ore 21-22.30), al Centro didattico polifunzionale di Artimino (via della Chiesa, 2); Vita extra terrestre? Osservazione della superficie lunare e altri oggetti astronomici, giovedì 25 giugno (ore 21- 22.30, Centro didattico polifunzionale.

Fumetti: Manga & Talk, a cura di Simon Savelli, sabato 20 giugno (ore 17.30-19.30), biblioteca comunale (via F.lli Giannini, 4, Seano).

Creazioni: “Crea con noi: uncinetto base e avanzato”, a cura di Carla Vannucchi, Elisabetta del Conte, Daniela Belli, ogni mercoledì (ore 9.30-11.30), fino al 24 giugno, Spazio Giovani Comeana (piazza Cesare Battisti, 17); Abc cucito, a cura di M. Graziella Bellizzomi, ogni venerdì (ore 16.30-18.30), fino al 26 giugno.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

Notizie correlate