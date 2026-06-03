UniFi confermata tra le top 300 università al mondo

L’Ateneo fiorentino si mantiene tra le top 300 università del mondo (su 21.300 realtà analizzate) nella classifica internazionale 2026 del Center for World University Rankings (CWUR).

Come nella precedente rilevazione Unifi si colloca al settimo posto nella graduatoria nazionale, posizionandosi quest’anno al 273esimo nella classifica mondiale – nel 2025 era 274esima – e collocandosi nel primo 1,3% del ranking.

La classifica CWUR è costruita sulla base di indicatori rapportati alle dimensioni degli Atenei e relativi a educazione (numero di laureati che hanno ottenuto importanti riconoscimenti accademici) e occupabilità (ex studenti che hanno ricoperto posizioni di rilievo presso importanti aziende). Vengono valutati anche la qualità del corpo docente (numero di accademici che hanno ricevuto riconoscimenti accademici di alto livello) e la ricerca (numero totale di articoli pubblicati, numero di articoli pubblicati su riviste di alto livello, articoli pubblicati su riviste altamente influenti e articoli altamente citati).

“Firenze è tra i pochi atenei nazionali a confermare le proprie posizioni in un panorama internazionale sempre più competitivo – ha commentato la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci -. L’Ateneo vede riconosciuta la qualità della propria ricerca, testimoniata anche a livello nazionale dalla recente Valutazione della Qualità della Ricerca, e la capacità preparare in maniera efficace le proprie studentesse e i propri studenti”.