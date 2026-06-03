Viabilità a Castelfiorentino, accordo Comune-Metrocittà

È stato firmato stamani in Palazzo Medici Riccardi l'accordo tra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Castelfiorentino per il passaggio dal demanio provinciale al demanio comunale ed al trasferimento della gestione di alcuni tratti stradali delle Sp 4, Sp 26, Sp 108.
L'accordo è stato firmato da Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata per la Viabilità di zona, e Francesca Giannì, Sindaca di Castelfiorentino.
Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa
<< Indietro