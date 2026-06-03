Villaggio della Legalità a Firenze: 212° Anniversario Carabinieri

Venerdì 5 giugno 2026, in occasione della celebrazione del 212° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, dalle ore 10:00 alle 18:00 sarà possibile visitare nella piazza Eroi di Fiesole della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, caserma "Felice Maritano" (ingresso da Via Salvo d’Acquisto n. 1), il "Villaggio della Legalità", un’estesa area espositiva aperta al pubblico con finalità dimostrativa e promozionale comprensiva di stand, mezzi ed equipaggiamenti di tutte le componenti operative e specialistiche dell’Arma.

Nello specifico parteciperanno all’iniziativa i seguenti reparti:

- Scuola Marescialli e Brigadieri, con una propria postazione che promuoverà gli arruolamenti;

- 2^ Brigata Mobile, con un proprio gazebo che illustrerà le proprie attività anche nelle missioni all’estero;

- Comando Regione Carabinieri Forestale, con un gazebo del Nucleo CITES e due stand del Raggruppamento Biodiversità;

- Comando Provinciale di Firenze, con l’approntamento di spazi dedicati al Pronto Intervento e alle Aliquote di Primo Intervento del Nucleo Radiomobile, nonché alle specialità del Nucleo Investigativo, come la Sezione Investigazioni Scientifiche e il team artificieri antisabotaggio;

- 6° Battaglione Carabinieri “Toscana” con l’esposizione sia dell’autovettura KGM Rexton utilizzata nei servizi di ordine pubblico sia della JEEP Grand Cherokee della Squadra Operativa di Supporto;

- Centro Cinofili Carabinieri, con 4 unità che potranno eseguire esercizi di obbedienza.

Notizie correlate