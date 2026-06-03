Vinci, un weekend ricco di eventi: musica, arte e cultura dal 4 al 6 giugno

Il fine settimana di eventi a Vinci si apre in anticipo, giovedì 4 alle 21 con l’incontro pubblico sul "Montalbano. Un patrimonio da tutelare", organizzato dal Comitato Tutela Alberi di Vinci, che ha invitato il professor Alessandro Bottacci, vicepresidente della Società Restauro Forestale e già direttore del Parco delle Foreste Casentinesi. L’incontro, a ingresso libero, cercherà di far capire come conservare gli alberi nelle foreste e nelle città e si terrà nel parco di Villa Reghini a Sovigliana.

Venerdì 5 giugno (Biblioteca Leonardiana, ore 21) la conferenza "Memoria e diaspora armena del Novecento: una storia da non ripetere, un monito per il presente" propone una riflessione sulla trilogia storica dedicata al popolo armeno realizzata da Arthur Alexanian, Fiorino d’Oro nel 2021.

L’opera rappresenta un importante contributo alla comprensione di una delle vicende più drammatiche del Novecento, offrendo spunti di riflessione ancora oggi attuali sui temi della memoria, dell’identità e dei diritti dei popoli.

L’incontro con Arthur Alexanian è organizzato da Vinci nel Cuore in collaborazione con il circolo poeti e scrittori dell’Editrice Ibiskos Ulivieri.

Venerdì 5 giugno comincia anche il Vitolini Music Festival, contest di musica dal vivo che ospita band emergenti nel piazzale della Compagnia degli Ortacci, a Vitolini (accanto alla chiesa di San Pietro apostolo). Il festival dura fino a domenica e tutti i pomeriggi sarà disponibile uno stand con cibo e bevande. Dodici le band che si alterneranno sul palco nei tre giorni di questa nuova manifestazione musicale.

Sabato 6 inaugura la quarta mostra della serie Di-Vino, la rassegna proposta dall’enoteca Dianella 1° che vede esposte questa volta, fino al 27 giugno, le opere di Chiara Lunardi, pittrice e ceramista. L’apertura è prevista alle 17.30 nei locali dell’enoteca, in Via Pietramarina 102.

Di-Vino è una rassegna dedicata a cinque artiste, che da marzo a luglio propone le loro opere in abbinamento alla degustazione dei vini dell’azienda agricola.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Vinci

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