A Vitolini nasce il nuovo ambulatorio di prossimità

È stato inaugurato durante la mattina di mercoledì 3 giugno, nei locali del Circolo Arci di Vitolini, il nuovo punto sanitario di prossimità di Vitolini.

È il nuovo progetto patrocinato dal Comune di Vinci e curato in collaborazione da Sicomor ets e Misericordia di Vinci, con lo scopo di intercettare alcuni bisogni di territorio e comunità, andando incontro al progressivo aumento della popolazione anziana, contrastando le difficoltà di spostamento verso centri più popolosi, come Vinci capoluogo ed Empoli, o le fragilità sociali.

“Questo risultato è stato possibile grazie a una preziosa collaborazione tra medici di famiglia e realtà del territorio - ha commentato Daniele Vanni, sindaco di Vinci, prima di tagliare il nastro. Un esempio concreto di come istituzioni, volontariato e professionisti possano lavorare insieme per il bene della comunità.

Un ringraziamento particolare al dottor Alessandro Bonci, alla dottoressa Ramona Dinice e alla dottoressa Marta Mariotti per la disponibilità e l'impegno dimostrati. Grazie a Sicomor ETS, alla Misericordia di Vinci per il supporto organizzativo e al Circolo di Vitolini per aver messo a disposizione gli spazi che ospiteranno il servizio.

L’ambulatorio di prossimità, oltre a essere un nuovo presidio sanitario è anche un segnale concreto di attenzione verso le persone, verso le nostre frazioni e verso chi ha più bisogno. Continueremo a lavorare affinché nessun cittadino si senta lontano dai servizi essenziali. Oggi compiamo un passo importante in questa direzione”.

Il punto sanitario di Vitolini mira a diventare un presidio di medicina generale con prestazioni di base, servizi di controllo delle patologie croniche, servizi di vaccinazione e prevenzione, nonché uno sportello amministrativo sanitario, dove poter contare su un CUP per la gestione delle prenotazioni sanitarie, un punto informativo per l'attivazione dello SPID sanitario o il reperimento di informazioni sui percorsi forniti dalla Asl.

Per poter usufruire dei servizi del nuovo ambulatorio, l’utenza può rivolgersi alla Casa della Salute di Sovigliana, chiamando lo 0571878286 e scegliendo con l’operatrice l’appuntamento più adatto alle proprie necessità.

L'ambulatorio è sotto la coordinazione sanitaria di Sicomor ets: si occuperà quindi della programmazione delle attività mediche e della supervisione clinica con i propri professionisti. A Sicomor ets si affiancherà la Misericordia di Vinci, che si occuperà del trasporto sanitario e del supporto amministrativo.

Oltre al sindaco, al taglio del nastro erano presenti Francesco Marzocchini. assessore alla sanità del Comune di Vinci, il dottor Alessandro Bonci, coordinatore AFT Vinci-Limite-Montelupo, Paolo Bruni, governatore della Misericordia di Vinci, Federico Giorni (Misericordia di Vinci) e Cristina Bortolai, consigliera comunale.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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