5x1000 al Comune di Certaldo: i cittadini scelgono il progetto sociale da finanziare

In occasione della dichiarazione dei redditi, il Comune di Certaldo rinnova l'invito ai cittadini a destinare il proprio 5×1000 all'ente comunale per sostenere interventi e servizi a favore della comunità.

Quest'anno, l'amministrazione comunale ha scelto di coinvolgere direttamente i cittadini nella decisione sull'utilizzo delle risorse che saranno raccolte attraverso il 5×1000. Saranno infatti i certaldesi a indicare quale progetto sociale finanziare, esprimendo la propria preferenza attraverso un sondaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

Le proposte individuate riguardano alcuni ambiti particolarmente significativi per il territorio e per il sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

I cittadini potranno scegliere tra:

il sostegno all'Emporio Solidale, un supermarket in cui si permette a famiglie in difficoltà di fare la spesa gratuitamente con l'assegnazione di punti

il potenziamento dell'assistenza educativa scolastica che è un servizio per favorire l'inclusione e l'autonomia degli alunni con disabilità certificata a scuola in ogni grado e ordine

il supporto alle attività inclusive estive organizzate dalle associazioni del territorio che consiste nel sostegno e supporto con i bambini con disabilità che frequentano i centri estivi

l'istituzione di borse di studio rivolte agli studenti delle scuole.

"Il 5×1000 rappresenta uno strumento importante di partecipazione e solidarietà – sottolinea l'Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Certaldo Romina Renzi –. Destinarlo al Comune non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma permette di finanziare progetti concreti che hanno ricadute positive sulla vita della nostra comunità. Per questo abbiamo deciso di lasciare ai cittadini la scelta della destinazione delle risorse raccolte".

L'iniziativa punta a rafforzare il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte che riguardano il welfare locale e a valorizzare il contributo che ciascuno può offrire attraverso un semplice gesto al momento della dichiarazione dei redditi.

Una firma che non costa nulla, ma che può fare molto per Certaldo e per chi vive e opera sul territorio.

Fonte: Comune di Certaldo

Notizie correlate