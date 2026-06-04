Alluvione a Empoli, Chiavacci: "Commissione non convocata, serve confronto urgente"

“La sicurezza del territorio non può attendere”. Inizia così la nota di Gabriele Chiavacci, vicepresidente della seconda commissione consiliare e vice capogruppo Centrodestra per Empoli.

“Per questo motivo, in qualità di Vicepresidente della 2ª Commissione Consiliare e insieme ad almeno un terzo dei componenti della Commissione, abbiamo richiesto formalmente la convocazione di una seduta dedicata agli eventi alluvionali che negli anni scorsi hanno colpito le frazioni di Ponzano, Carraia e Serravalle e allo stato degli interventi di mitigazione del rischio idraulico previsti sul territorio”.

“La prima richiesta è stata presentata il 31 marzo 2026. Non avendo ricevuto alcun riscontro concreto, la richiesta è stata reiterata il 14 aprile 2026. In data 20 aprile 2026 è pervenuta una risposta formale, ma ad oggi la Commissione non risulta ancora convocata”.

“Si tratta di un tema che riguarda direttamente la sicurezza di centinaia di famiglie, delle attività economiche e di intere aree del nostro Comune. Proprio per questo riteniamo necessario che la Commissione possa svolgere il proprio ruolo di approfondimento e controllo, ascoltando gli uffici competenti, gli enti coinvolti e tutti i soggetti interessati”.

“La richiesta di affrontare pubblicamente questa questione non arriva soltanto dai commissari firmatari. Negli ultimi mesi numerosi cittadini e i comitati che seguono da vicino la problematica hanno manifestato l'esigenza di conoscere lo stato degli interventi, le criticità ancora presenti e le prospettive future per la messa in sicurezza del territorio”.

“Di fronte a tempi di convocazione che appaiono eccessivamente lunghi rispetto all'importanza dell'argomento, riteniamo doveroso informare l'intera cittadinanza empolese e sollecitare pubblicamente la convocazione della Commissione”.

“Non si tratta di una questione che riguarda soltanto le frazioni direttamente colpite dagli eventi alluvionali. La sicurezza idraulica, la prevenzione del rischio e la tutela del territorio sono temi che interessano tutta Empoli. Ogni euro investito in prevenzione, ogni opera realizzata, ogni criticità affrontata riguarda il futuro dell'intera comunità”.

“Per questo chiediamo che la Commissione venga convocata quanto prima e che il confronto possa svolgersi in modo trasparente, approfondito e aperto alla cittadinanza”.

“Invitiamo tutti coloro che ritengono importante affrontare questo tema a condividere questa richiesta e a contribuire a mantenere alta l'attenzione su una questione che riguarda la sicurezza, il territorio e il futuro della nostra città. La sicurezza non ha colore politico. La prevenzione non può essere rimandata”.

Fonte: Ufficio Stampa