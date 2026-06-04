Cerreto Guidi, ad Archivissima debutta il nuovo Archivio Storico 'Giovanni Micheli' di

Per la prima volta, nella sua storia, l’Archivio Storico Comunale di Cerreto Guidi, fresco di riapertura nei nuovissimi locali di via Vittorio Veneto 6, partecipa Venerdì 5 giugno ad “Archivissima”, la manifestazione nazionale che comprende il Festival e la Notte degli archivi.

Il tema scelto quest’anno dagli organizzatori è “Quello che non c’è”, concetto ripreso da un passo tratto da “Le città invisibili” di Italo Calvino. Nel caso di Cerreto Guidi viene declinato il tema indicando quello che di solito non c’è negli archivi comunali, e che invece nell’archivio storico a Cerreto Guidi c’è: gli statuti comunali risalenti all’età medievale.

Gli statuti di solito venivano realizzati in doppio originale, dei quali un esemplare veniva inviato nel caso di Cerreto Guidi a Firenze per l’approvazione da parte dell’apposita magistratura della Dominante, e l’altro esemplare identico nel contenuto, magari più ricco dal punto di vista della forma, con capilettera miniati e una grafia più solenne, rimaneva in loco per la consultazione. Molto spesso l’esemplare custodito in loco è andato perduto, vuoi per il deterioramento legato all’uso, vuoi per l’incuria nella conservazione.

Il caso di Cerreto Guidi è molto particolare, in quanto l’esemplare originale custodito per secoli in loco si è conservato perfettamente. Tuttavia, su quel manoscritto sono in corso alcuni studi e delle comparazioni che stanno rivelando novità eclatanti. Venerdì 5 giugno a partire dalle 19,30 fino alle 23,30 l’Archivio Storico Comunale rimarrà aperto al pubblico, con ingresso libero e gratuito.

Sarà presente l’archivista e storico Paolo Santini che proporrà una visita guidata all’archivio con partenza ogni mezz’ora e illustrerà gli studi sugli statuti mostrando dal vivo al pubblico intervenuto il prezioso ed enigmatico manoscritto.

Fonte: Cerreto Guidi - Ufficio Stampa