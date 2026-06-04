Area pedonale urbana nel centro di Montespertoli, approvato il regolamento

Nell'ultima seduta il Consiglio comunale di Montespertoli ha approvato il regolamento per l'accesso all'Area Pedonale Urbana (APU) che interessa via Sonnino, via Roma e il tratto di piazza del Popolo compreso tra l'innesto con via Garibaldi e il civico 54.

Il provvedimento completa un percorso avviato con la riqualificazione del cuore del paese, le cui nuove aree sono state aperte alla cittadinanza il 3 maggio scorso. Un intervento che ha ridisegnato spazi e percorsi, mettendo al centro la qualità urbana, la sicurezza e la pedonalità e che oggi trova nel regolamento lo strumento per disciplinarne in modo trasparente l'accesso veicolare.

"Area pedonale opportunità per commercio e comunità"

L'area è attiva tutti i giorni, festivi compresi, nelle 24 ore, ed è regolata da un sistema di accesso controllato con lettura automatica delle targhe, dissuasori mobili e pilomat. Le regole sono state costruite per tutelare chi vive e chi lavora nel centro: è prevista l'autorizzazione permanente per residenti e domiciliati, per i proprietari e affittuari di abitazioni, fondi e autorimesse, e per le attività commerciali, con sosta consentita per le operazioni di carico e scarico. Restano inoltre garantiti gli accessi ai mezzi di soccorso, alle forze dell'ordine e ai titolari di contrassegno per persone con disabilità.

"Questa Area Pedonale è un'opportunità per il commercio e per la comunità — dichiara l'Assessore al Commercio e alla Viabilità Paolo Vignozzi —. Abbiamo lavorato perché la pedonalizzazione e la vitalità delle attività potessero camminare insieme. Per questo il regolamento prevede regole precise ma flessibili per il carico e lo scarico delle merci e per chi ogni giorno tiene aperte le saracinesche del nostro centro. Un centro storico bello, sicuro e vissuto è il primo alleato dei nostri negozi di vicinato: più qualità urbana significa più persone che lo attraversano, si fermano, fanno acquisti. Continueremo ad ascoltare commercianti e residenti per accompagnare questa fase con attenzione e con spirito di collaborazione".

Area pedonale urbana Montespertoli: come funzionano le zone di accesso

Le autorizzazioni rilasciate a partire dal 4 maggio avevano carattere provvisorio, in attesa dell'approvazione del regolamento in Consiglio comunale: ora che il regolamento è stato approvato, tutti i titolari sono tenuti a rinnovare la richiesta secondo le nuove modalità.

L'area è suddivisa in tre zone di accesso, ciascuna con modalità dedicate:

Via Sonnino — ingresso da piazza Machiavelli con apertura automatica del dissuasore mobile tramite lettura della targa e uscita da via D. Alighieri, a senso unico in direzione via Roma;

Via Roma — ingresso da via Martini e uscita da piazza del Popolo con abbassamento automatico della catena, a senso unico verso la piazza;

Piazza del Popolo (tratto tra via Garibaldi e il civico 54) — ingresso mediante abbassamento del pilomat previo inserimento dell'apposito codice.

Si ricorda inoltre che ciascuna autorizzazione è valida esclusivamente per la zona di accesso richiesta: chi ha il permesso per via Sonnino potrà entrare unicamente da piazza Machiavelli, chi ha quello per via Roma solo da via Martini, e così via. Negli altri varchi il sistema non riconoscerà la targa e l'accesso non sarà consentito. Tutti i veicoli autorizzati devono rispettare il senso di marcia indicato dalla segnaletica e procedere senza creare pericolo o intralcio, dando sempre la precedenza ai pedoni; i monopattini elettrici e mezzi similari vanno condotti a mano. Restano sempre garantiti gli accessi ai mezzi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e forze dell'ordine, nonché ai titolari di contrassegno per persone con disabilità (art. 188 CdS).

Le autorizzazioni si distinguono in due tipologie:

• Permanente (validità 5 anni) — per residenti e domiciliati, proprietari e affittuari di abitazioni, fondi commerciali e autorimesse, attività commerciali per il carico e scarico, mezzi comunali e di pubblica utilità, raccolta rifiuti e spazzamento, portavalori per istituti bancari e rivendite di preziosi;

• Temporanea (validità limitata all'esigenza) — per artigiani o imprese che debbano effettuare riparazioni urgenti, con obbligo di comunicazione preventiva via email a protocollo@comune.montespertoli.fi.it indicando data, orario, targa e motivazione dell'intervento.

Come richiedere l'autorizzazione

Come richiedere l'autorizzazione. È sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito istituzionale, allegando un documento d'identità e la carta di circolazione del veicolo e inviarlo all'indirizzo protocollo@comune.montespertoli.fi.it all'attenzione del Servizio Affari Generali, oppure consegnarlo a mano presso l'Ufficio URP e Servizi Demografici. Qui il servizio. L'autorizzazione e il relativo contrassegno dovranno essere sempre esposti in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo.

Fonte: Comune di Montespertoli

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