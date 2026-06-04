Braccianti uccisi ad Amendolara, GD Empoli: "Dalla parte di chi non ha voce. Politica dimostri concretezza"

I Giovani Democratici di Empoli hanno deciso di intervenire commentando la strage dei braccianti bruciati vivi in un minivan lunedì scorso in Calabria: "I fatti di Amendolara ci lasciano a dir poco sconcertati, quattro giovanissimi ragazzi sono morti, arsi vivi dalle fiamme appiccate alla loro auto.

Aspettiamo naturalmente che la magistratura svolga le dovute indagini e rintracci i responsabili, ma noi ricordiamo che questo non è un caso isolato, ma un fenomeno ben preciso che ha un nome e dei connotati chiari: si tratta del prodotto finito del caporalato, che popola i nostri campi e infesta il settore agricolo del nostro Paese, in tutto il territorio nazionale.

Il numero di lavoratori "fantasma" è immane, con paghe da fame e costretti a vivere fuori dalla legalità, sfruttati in una nuova forma di schiavitù moderna. Ciò che è accaduto è certamente una tragedia ed esprimiamo il massimo cordoglio verso i familiari e i conoscenti delle vittime, tuttavia non dobbiamo dimenticare che si tratta di una conseguenza di questo apparato sommerso, paramafioso e criminale che lo Stato non può e non deve più tollerare.

Gli eventi di oggi siano per tutti un appello a non abbandonare queste persone, cittadini o meno, a vivere in simili condizioni, sottoposti a vessazioni, abusi e svilimenti della propria dignità come esseri umani e fuori dai confini della legge, che garantisce il rispetto dei diritti e la sicurezza individuale e sul lavoro.

Noi Giovani Democratici di Empoli saremo sempre dalla parte dei lavoratori e degli oppressi, dalla parte di chi non ha voce per denunciare le ingiustizie della società, e richiamiamo tutte le forze politiche a dimostrare unità e concretezza nell'affrontare questa piaga che da troppo insanguina i campi dell'Italia".

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

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