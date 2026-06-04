Buongiorno oggi ringrazio Gianluca per questa ricetta per una colazione golosa ed equilibrata le Bruschette alle pesche con ricotta e miele.
Questa ricetta va bene anche per una pausa fuori pasto.
Bruschette alle pesche con ricotta e miele
Ingredienti per 4 bruschette
200 gr di ricotta (quella che preferite di capra, pecora o vaccina)
4 fette di pane integrale raffermo
4 cucchiai di miele millefiori (o quello che avete in casa)
2 pesche gialle
Basilico q.b.
Semi misti q.b.
Preparazione:
tostate su una griglia bella calda le fette di pane per qualche minuto, fino a che non saranno croccanti e dorate da entrambi i lati. In una ciotola stemperate la ricotta con l’aiuto di una forchetta, fino ad ottenere un composto cremoso, spalmate poi sul pane. Pulite le pesche, privandole del nocciolo, tagliatele a fette sottili. Disponetele sopra alla ricotta e terminate con il miele e una manciata di semi. Guarnite con qualche foglia di basilico e servite. Potete anche provare a grigliare le pesche per qualche minuto in modo da esaltare la loro dolcezza.
Gianluca
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