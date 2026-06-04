Buongiorno oggi ringrazio Gianluca per questa ricetta per una colazione golosa ed equilibrata le Bruschette alle pesche con ricotta e miele.

Questa ricetta va bene anche per una pausa fuori pasto.

Bruschette alle pesche con ricotta e miele

Ingredienti per 4 bruschette

200 gr di ricotta (quella che preferite di capra, pecora o vaccina)

4 fette di pane integrale raffermo

4 cucchiai di miele millefiori (o quello che avete in casa)

2 pesche gialle

Basilico q.b.

Semi misti q.b.

Preparazione:

tostate su una griglia bella calda le fette di pane per qualche minuto, fino a che non saranno croccanti e dorate da entrambi i lati. In una ciotola stemperate la ricotta con l’aiuto di una forchetta, fino ad ottenere un composto cremoso, spalmate poi sul pane. Pulite le pesche, privandole del nocciolo, tagliatele a fette sottili. Disponetele sopra alla ricotta e terminate con il miele e una manciata di semi. Guarnite con qualche foglia di basilico e servite. Potete anche provare a grigliare le pesche per qualche minuto in modo da esaltare la loro dolcezza.

Gianluca

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