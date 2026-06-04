Frana di Casale, sopralluogo del team tecnico. Avanzano i lavori di consolidamento

Si è svolto nella giornata del 3 giugno un sopralluogo presso il cantiere della frana di Casale, da parte del Professor Nicola Casagli, accompagnato dal proprio team tecnico, tra i maggiori studiosi europei nel campo delle frane e del rischio idrogeologico.

Al sopralluogo hanno partecipato anche il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli e l’Assessora ai lavori pubblici Benedetta Bagni, per verificare lo stato di avanzamento dell’importante intervento di messa in sicurezza del versante.

Il Professor Casagli dirige il Centro di Competenza della Protezione Civile Nazionale per il rischio geologico ed è tra i principali promotori dell’applicazione delle tecnologie satellitari e dei sistemi di monitoraggio avanzato per la prevenzione dei dissesti. La sua attività scientifica e istituzionale lo ha portato a seguire alcuni dei più rilevanti casi di instabilità del territorio italiano, collaborando con amministrazioni pubbliche, Protezione Civile e organismi di ricerca nazionali e internazionali.

Attualmente è in corso la realizzazione del progetto di consolidamento della frana che interessa la parete verticale del calanco prospiciente Via di Casale. Si tratta di una significativa frana di crollo che negli anni ha determinato criticità per la stabilità del versante e per la sicurezza della sede stradale.

In queste settimane sono in corso le operazioni di posa delle reti metalliche e sono iniziate le perforazioni necessarie all’installazione dei chiodi di armatura, eseguite direttamente sulla parete mediante tecniche alpinistiche specializzate, oltre alla stabilizzazione della sede stradale.

Il sopralluogo di ieri, in questa fase, assume particolare rilevanza in quanto massima attenzione sarà riservata al monitoraggio della sicurezza e dell’efficacia dell’intervento. A questo scopo verrà infatti implementato un sistema di monitoraggio continuo mediante estensimetri a filo installati sui chiodi di armatura posti in prossimità del ciglio della scarpata.

Il sistema sarà messo in opera, appunto, dal professor Casagli e dal suo gruppo di ricerca, consentendo di controllare nel tempo il comportamento del versante e la stabilità dell’opera realizzata.

«Si tratta di un intervento particolarmente importante perché consentirà di mantenere una viabilità essenziale per molte famiglie che vivono in questa zona e che, senza questi lavori, avrebbero rischiato un progressivo isolamento a causa dell'evoluzione del movimento franoso – sottolinea l'Assessora ai lavori pubblici Benedetta Bagni –. L'opera è stata resa possibile grazie al finanziamento della Regione Toscana e alla collaborazione tra professionisti, impresa esecutrice e istituzioni scientifiche di altissimo livello. La supervisione affidata al professor Nicola Casagli rappresenta inoltre una garanzia fondamentale per il monitoraggio del versante e per la sicurezza dell'area anche dopo il completamento dell'intervento».

L'importo del progetto complessivamente ammonta ad € 680.000,00 dei quali € 665.158,94 finanziati con il DODS (Documento Operativo per la Difesa del Suolo) della Regione Toscana ed i restanti € 14.841,06 direttamente dal Comune di Certaldo.

Il progetto è stato curato dalla società di geologia e ingegneria Indago di Certaldo, con la direzione lavori del geologo Fabio Montagnani e dell’ingegnera Letizia Morandi.

La conclusione dei lavori è prevista contrattualmente per l’inizio del mese di ottobre 2026.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa