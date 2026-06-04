"Commento sessista dal consigliere Santarelli": la denuncia della sindaca Funaro

Accuse di sessismo in Consiglio comunale a Firenze. A denunciarle è la sindaca Sara Funaro nel giorno in cui si vota lo stop ai nuovi affitti brevi fuori dall'area Unesco. Funaro sarebbe stata vittima di un attacco sessista, come ha riferito lei stessa, da parte del consigliere di Noi Moderati (ed ex lista Funaro) Luca Santarelli.

"Quando entra in aula, sindaca, saluti anche le minoranze. Il suo modo di entrare in aula le fa bene agli interni coscia ma fa molto male al rispetto dovuto per l'aula" sono state le parole di Santarelli.

Cosimo Guccione, presidente del Consiglio comunale, ha invitato tutti "a mantenere un tono rispettoso dell'aula e degli interlocutori. La critica politica può essere aspra ma utilizzare espressioni a fondo sessista è qualcosa di quanto più lontano dal rispetto delle persone".

Nelle repliche la sindaca Sara Funaro "si è detta dispiaciuta per il fatto che Santarelli non sia in aula. Agli interni coscia ci penso da sola. Io non so poi se al posto della sottoscritta ci fosse stato un sindaco uomo si sarebbe fatto riferimento all'interno coscia. Impariamo a rispettare le persone e quest'aula. Lui dice che non è un commento sessista, questo è sessismo a tutti gli effetti. Se non abbiamo rispetto verso le istituzioni, non possiamo averlo verso gli altri".