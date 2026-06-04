Consiglio comunale di Empoli, i risultati delle votazioni

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito mercoledì 3 giugno 2026, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

I risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

12.Programma triennale Opere Pubbliche 2026-2027-2028 elenco annuale 2026 - 2^ variazione per l’annualità 2026 ai sensi del D.Lgs 36 del 31/03/2023. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

13.Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2026. Primo aggiornamento. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, contrari Forza Italia-Empoli del Fare.

14.Variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Alleanza Verdi e Sinistra, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

15.Art 194 D.Lgs 267/2000 - Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tribunale di Siena sezione lavoro n. 121/2026 nel procedimento RG224/2025. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Alleanza Verdi Sinistra, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Forza Italia-Empoli del Fare, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S.

17.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra su Empoli ostile alla presenza sul territorio dell’Immigration and Customs Enforcement - Enforcement and Removal Operations (ICE-ERO). Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Alleanza Verdi Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Forza Italia-Empoli del Fare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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