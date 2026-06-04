Contributo di bonifica 2026, tutte le info dal Medio Valdarno

Conferme e novità per il pagamento del contributo di bonifica 2026 in favore del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, la cui scadenza è indicata al 30 giugno.

Sul piano delle novità da registrare innanzitutto un grande balzo in avanti in termini di dematerializzazione e dunque risparmio ed ecologia: a più di 110 mila indirizzi mail indicati dai contribuenti o recuperati dalle banche dati di INI-PEC di Infocamere o da INAD, Indice Nazionale dei Domicili Digitali la richiesta di pagamento – sia con pagoPA che con domiciliazione – sarà recapitata soltanto via PEC o mail ordinaria. Tutti i messaggi – indipendentemente dal tipo di mail di destinazione – saranno inviati dalla casella PEC massiva del Consorzio consorziobonifica3mediovaldarno@legalmail.it che dunque è una comunicazione ufficiale e NON costituisce tentativo di phishing o truffa – come invece già successo talvolta in passato con comunicazioni verosimili ma evidentemente fasulle.

Altra importante novità il nuovo Portale del Contribuente disponibile su www.cbmv.it che sostituisce il vecchio servizio inCatasto con una nuova grafica, nuova modalità di accesso e nuove funzionalità per un canale diretto con il Consorzio, chiaro e trasparente, dove trovare tanti link e informazioni utili a portata di click; accedendo all’area riservata si potrà verificare la posizione contributiva, ristampare documenti e attestazioni di pagamento, visionare l’intero partitario degli immobili oggetto di contributo, richiedere servizi ed entrare in contatto con gli uffici, etc.

Ultima importante novità riguarda l’avviso con una veste aggiornata e una pagina intera dedicata ad una comunicazione semplice ed efficace delle funzioni e attività che il Consorzio realizza sul territorio con il contributo raccolto che quest’anno si attesta a 26,7 milioni di euro così distribuiti: 17,1 milioni da immobili della provincia di Firenze; 5,2 milioni da Prato; 3 milioni da Pistoia e 1,2 dalla provincia a nord di Siena oltre a quote marginali da Pisa e Arezzo per un totale di 543.292 avvisi ai consorziati.

Sul piano delle conferme: il contributo di bonifica interessa solo i consorziati, ovvero i proprietari (persone fisiche e giuridiche – comprese anche le pubbliche amministrazioni statali e locali) di immobili (terreni e fabbricati) che beneficiano dell’attività di manutenzione dei corsi d’acqua e dunque di prevenzione dal rischio idraulico. Questa è la principale fonte di finanziamento delle attività e delle funzioni di difesa del suolo del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, così come degli altri cinque consorzi di bonifica toscani regolati dalla L.R. 79/2012.

Per il versamento di quanto dovuto l’unico canale è da anni ormai pagoPA con tantissime diverse opzioni di pagamento con costi di commissione variabili, a partire anche da zero euro, a seconda del PSP (Prestatore del Servizio di Pagamento). Possibile attivare anche la domiciliazione bancaria, come già fatto già da migliaia di contribuenti, anche direttamente dal Portale del Consorziato. La scadenza del pagamento è fissata al 30/06/2026 senza penali in caso di ritardi salvo la cartella per chi alla chiusura della fase bonaria risulta poi inadempiente.

Tutte le istruzioni di pagamento, i riferimenti legali e le risorse, anche online, per entrare in contatto con il Consorzio in modo da verificare o approfondire la propria posizione sono riportati sull’avviso, sulle pagine dedicate al contributo di bonifica del sito istituzionale del Consorzio www.cbmv.it e sulla homepage del sito da cui è possibile entrare direttamente in contatto con "Il Signor CBMV" l’assistente virtuale che, ormai già da un paio di anni grazie ad un chatbot guidato dalla intelligenza artificiale, aiuta i consorziati con le principali risposte alle domande sul contributo e sul lavoro del Consorzio.

Nel messaggio ai consorziati del Presidente Masetti di quest’anno si legge: "Ci stiamo impegnando a farci conoscere meglio e di più: con le Amministrazioni locali, con le associazioni di categoria e di volontariato, nelle scuole, nelle piazze e nella nostra sede di Firenze con visite, incontri e laboratori anche in collaborazione con ANBI Toscana, con la Regione e l’Autorità di Bacino. Non mi resta che rinnovare la mia personale promessa di fare il miglior uso possibile del contributo raccolto su tutto il comprensorio per attuare concretamente il concetto di resilienza climatica. Il Consorzio è vostro e io sono a vostra disposizione… seguiteci su tutti i nostri canali!".

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

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