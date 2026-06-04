Da Castelfiorentino a Roma, 12 atleti della Polisportiva I'Giglio al Golden Gala

Sono partiti questa mattina con grande entusiasmo e tanta voglia di fare bella figura. Dodici giovani atleti della Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino, settore Atletica Leggera, si stanno dirigendo allo stadio Olimpico di Roma per partecipare nel pomeriggio al “Palio dei Comuni”, evento di apertura del “Golden Gala” (manifestazione sportiva intitolata a Pietro Mennea) e quinta tappa della Diamond League, il circuito internazionale più prestigioso di atletica leggera.

Nelle ultime settimane, si sono intensificati gli allenamenti per il team guidato da Tiziano Marzotti, e c’è dunque grande attesa per le gare di staffetta che saranno disputate sulla stessa pista in cui si confronteranno atleti di livello internazionale. Gli atleti della Polisportiva I’Giglio hanno tra i 12 e i 14 anni e dovranno vedersela con altre 140 squadre provenienti da tutta Italia. Questi i nomi: Matteo Niccolai, Alessio Tognetti, Melissa Mugnai, Gaia Signorini, Cosimo Gadenz, Mattia Rossi, Filippo Palermo, Brando Veracini, Ginevra Lici, Elia Parziale, Gaia Giomi, Christian Scarselli.

Una volta arrivati a Roma (dopo una breve pausa) gli atleti castellani effettueranno il riscaldamento all’interno dello “Stadio dei Marmi” (intitolato oggi a Pietro Mennea) e nel pomeriggio, intorno alle ore 17.00, disputeranno le gare di fronte a un pubblico di circa 20.000 spettatori.

“I nostri giovani – osserva Tiziano Marzotti – sono consapevoli dell’importanza della manifestazione e cercheranno di portare più avanti possibile nella classifica la Citta di Castelfiorentino. Per l'occasione indosseranno la maglia dedicata che la Polisportiva ha appositamente realizzato per l’evento”.

“Siamo felici – osserva l’Assessore allo Sport, Gianluca D’Alessio – per la partecipazione dei nostri giovani atleti a un evento che rientra a pieno titolo nel programma del Golden Gala, tappa italiana del meeting internazionale più importante di atletica leggera. Una presenza che fa onore alla Polisportiva I’Giglio e all’impegno di Tiziano Marzotti, che li accompagna anche alla manifestazione per infondere loro fiducia per il lavoro che è stato fatto finora. Indipendentemente dai risultati che riusciranno ad ottenere, l’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino è orgogliosa di loro”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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