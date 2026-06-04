Furto in un negozio di abbigliamento, arrestato 23enne a Lucca

Cronaca
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È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lucca un cittadino algerino di 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, accusato di furto aggravato ai danni di un negozio di abbigliamento situato nell'area commerciale di viale Puccini.

L'intervento è scattato nella tarda mattinata di ieri nell'ambito di un servizio in abiti civili predisposto dal Nucleo Operativo e Radiomobile per contrastare i cosiddetti reati predatori. I militari hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto nel parcheggio del supermercato Lidl, decidendo così di seguirne i movimenti.

Secondo quanto ricostruito, il 23enne è entrato all'interno del supermercato, dove avrebbe trascorso circa dieci minuti osservando soprattutto borse e zaini dei clienti piuttosto che la merce esposta. Successivamente si è spostato nell'area del vicino centro commerciale, tentando invano di aprire alcune auto in sosta, probabilmente alla ricerca di macchine lasciate aperte.

Poco dopo l'uomo è entrato in un negozio di abbigliamento, dal quale è uscito dopo circa un quarto d'ora dirigendosi verso una fermata degli autobus. Proprio nei pressi della pensilina è scattato il controllo dei carabinieri, supportati da una pattuglia della Sezione Radiomobile.

Al momento del controllo, il giovane stava indossando alcuni capi di abbigliamento appena sottratti dall'esercizio commerciale, dopo averne rimosso i dispositivi antitaccheggio. La merce, per un valore complessivo di circa 50 euro, è stata recuperata e restituita al responsabile del negozio.

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