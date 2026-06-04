Grandi numeri a Empoli per “Civico 0”

Un bel successo in termini di partecipazione di pubblico e di iniziative organizzate da dieci associazioni del territorio e Enti del Terzo Settore: “Civico 0”, la biblioteca è casa, ha portato a Empoli cento iniziative davvero per tutte e tutti.

Per ringraziare dell'impegno e della proficua collaborazione, l’amministrazione comunale ha organizzato un aperitivo dedicato a tutte le associazioni coinvolte in "Civico 0": domani, venerdì 5 giugno 2026 a Ponte a Elsa, all’Ecopark (via Dino Caponi), al termine dell’ultimo appuntamento della rassegna molto partecipata di “Il Pozzale diffuso” nelle frazioni con Giulia Lombezzi che presenterà, alle 17.30, il suo libro intitolato L'estate che ho ucciso mio nonno (Bollati Boringhieri). L’ingresso è libero.

“Al suo primo anno l’iniziativa Civico 0 ha dimostrato la voglia del tessuto associativo della città di mettere a disposizioni di tutte e tutti, le proprie competenze e di farlo negli spazi delle biblioteche. È proprio vero che la biblioteca è casa”, il commento dell’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi.

FOCUS NUMERI - Sono precisamente 100 le iniziative organizzate da ottobre a maggio dalle 10 realtà coinvolte. Da ottobre a maggio il programma mensile degli appuntamenti della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, di Palazzo Leggenda e dell'Archivio Storico si è infatti arricchito di nuove iniziative realizzate in collaborazione con le associazioni e gli enti del terzo settore del territorio comunale, che hanno partecipato al bando di biblioteca sociale.

Divulgazione scientifica, incontri in lingua, laboratori per i più piccoli, gruppi di lettura, incontri in archivio, spazio genitorialità… tanti sono stati i momenti di incontro e confronto.

LE ASSOCIAZIONI DI “CIVICO 0” E LE ATTIVITÀ REALIZZATE - La Leche League (Genitorialità, incontri a sostegno dell’allattamento), l’associazione Culturale Il Ponte Aps (incontri L’Università libera tutti! per adulti su varie tematiche - incontri sulla genitorialità consapevole in collaborazione con L’Albero che cammina - laboratori creativi - incontri di divulgazione), Cora Impresa Sociale (incontri e laboratori per bambine e bambini), FilRouge Docenti Francese (incontri e laboratori in lingua francese per bambine e bambini), associazione Culturale Co.Me.Te. APS (incontri sulla genitorialità consapevole), associazione Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli (incontri del Gruppo di Lettura e gruppo Sferruzza Sferruzza), Amici dell’Archivio Storico di Empoli (incontri-laboratori per adulti all’Archivio storico; presentazioni in biblioteca), associazione Archeosofica Empoli (cicli di incontri presso la biblioteca Fucini), AIMA Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore (Gruppo di lettura della memoria) e associazione Società Storica Empolese (incontri - presentazioni presso la biblioteca Fucini).

CIVICO 0 - Entrare in una biblioteca è come entrare nel civico 0 di una città, nella casa di tutte e tutti. Una biblioteca che si colloca nell’esperienza individuale come luogo quotidiano, domestico, amichevole, quasi una propaggine della casa. Una biblioteca che fa dello star bene dell’utenza e della gradevole permanenza un punto fondamentale perché vive non tanto del bisogno informativo dei suoi utenti ma del bisogno sociale, ludico e creativo/ ricreativo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa