Lucca, incidente mortale sull'autostrada A11

Incidente mortale questa mattina, giovedì 4 giugno, sull'autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, tra Capannori e Lucca est in direzione Pisa. Coinvolti due furgoni, con a bordo rispettivamente i conducenti. Sul posto, al km 65 poco prima delle 7, sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118, i vigili del fuoco di Lucca, polizia stradale, personale di Autostrade per l'Italia.

A perdere la vita la persona alla guida di uno dei due mezzi coinvolti, che nello scontro sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo. L'altro conducente è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono in corso.

Come informa Autostrade il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso. Attualmente il traffico risulta bloccato e sono registrati 6 km di coda. Autostrade consiglia agli utenti provenienti da Lucca e diretti verso Pisa di uscire a Capannori, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Lucca Est.

Tratto riaperto

Intorno alle 9 è stato riaperto il tratto sulla A11, chiuso in precedenza per l'incidente. Attualmente il traffico transita su una corsia e si registrano 3 km di coda verso Pisa.

Notizie correlate