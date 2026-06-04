Incidente sul lavoro a Rosignano, muore operaio trentenne

Tragedia questa mattina a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno, dove un trentenne ha perso la vita sul lavoro. Il giovane sarebbe caduto dal tetto di una ditta, dove stava eseguendo alcuni lavori. Sul posto intervenuti personale sanitario inviato dal 118, vigili del fuoco, forze dell'ordine e tecnici del dipartimento prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl. Purtroppo però per il lavoratore, nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato niente da fare.

La vittima, di origine straniera, sarebbe un lavoratore di una ditta esterna. Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente sarebbe stato in corso un sopralluogo sulla sommità del capannone, dell'azienda metalmeccanica, quando per cause da accertare l'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa sei metri.