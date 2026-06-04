Intitolazione bretella Serravalle, Antiquari in centro e altro a Empoli: come cambia la viabilità

Prosegue il percorso delle intitolazioni da parte del Comune di Empoli a dieci luoghi con dieci grandi nomi di persone di alto profilo, che hanno fatto la storia della città e delle frazioni di Empoli e che hanno lasciato un segno. Dopo Giovanna Salvadori e Liliana Lensi, sabato 6 giugno 2026, alle 10, appuntamento alla rotatoria tra via di Cortenuova e via Serravalle a San Martino per intitolare a Mario Assirelli - Sindaco di Empoli dal 1960 al 1980, la nuova bretella di Serravalle - tratto dall'intersezione da via Cortenuova a intersezione di via Tosco Romagnola.

Pertanto entreranno in vigore alcune modifiche temporanee al transito in un tratto di via di Cortenuova (ordinanza 247 del 3 giugno 2026), dall’intersezione con via Giro delle Mura Nord fino a via Serravalle di San Martino per svolgere la cerimonia istituzionale: dalle 9.30 alle 11.30 del giorno 6 giugno 2026 sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli.

Di seguito le altre ordinanze.

FESTEGGIAMENTO FINE ANNO SCOLASTICO ISTITUTO CALASANZIO - Dalle 15 alle 24 del giorno 9 giugno 2026 in via Jacopo Carrucci, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Tripoli e via Edmondo de Amicis, istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, per consentire il festeggiamento di fine anno scolastico dell’Istituto Calasanzio di Empoli (ordinanza 246 del 3 giugno 2026).

ANTIQUARI IN CENTRO – Secondo sabato del mese, appuntamento 'estivo' con l’arte e il passato come in un quadro esposto a cielo aperto, incorniciato da ‘dettagli’ che raccontano una storia. Sabato 13 giugno 2026 torna “Antiquari in centro” in piazza Farinata degli Uberti, piazzetta della Propositura e in un tratto di via Leonardo da Vinci.

In piazza dei ‘leoni’, tutta la piazza, dalle 6 alle 21, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, lo stesso in piazzetta della Propositura e in via Leonardo da Vinci, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giuseppe del Papa e via dei Neri (ordinanza 243 del giorno 3 giugno 2026).

SOLIDAR MANGIANDO 2026 – Una cena sotto le stelle per sostenere i progetti sull’autonomia dell’associazione Noi da Grandi onlus. Appuntamento nella bellissima piazza farinata degli Uberti venerdì 12 giugno 2026. Un menù tutto nuovo, sfilata di moda delle ragazze e dei ragazzi con Solofirme Empoli e esibizione della scuola di danza Artlabtriboo e tanto altro. Per consentire questo splendido appuntamento, dalle 18 alle 24 del 12 giugno 2026 in tutta piazza Farinata degli Uberti sarà disposto il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego. Come da prescrizioni del verbale CEM i varchi di accesso a piazza Farinata degli Uberti devono essere presidiati e chiusi al traffico veicolare e devono essere presenti 4 operatori di cui 1 munito di attestazione di corso antincendio di livello medio (ordinanza 244 del 3 giugno 2026).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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