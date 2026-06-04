Ippodromo Caprilli, slitta l'avvio di stagione

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L'Ippodromo Caprilli

Un documento relativo all'antimafia della società di corse Alfea non è ancora pervenuto dalla Prefettura di Roma

Slitta l'avvio della stagione del Caprilli. Nonostante che l'ippodromo fosse pronto e perfetto per la prima giornata di corse una questione burocratica ha portato a rimandare l'esordio.  

Un documento relativo all'antimafia della società di corse Alfea, documento tra l'altro già presentato in relazione alla gestione di San Rossore, non è ancora pervenuto dalla Prefettura di Roma e non è stato quindi ancora inserito nella nuova concessione per Livorno. 

I tempi per legge non sono sufficienti per il via libera alla stagione.  

"Noi abbiamo fatto tutto quello che serviva per partire in questo 5 giugno - dice il Sindaco Luca Salvetti - l'Ippodromo è perfetto con l'illuminazione bellissima provata ieri sera, la pista eccellente come confermato dai fantini che hanno fatto la prova stamani e tutta l'organizzazione pronta all'esordio. Purtroppo un aspetto burocratico con l'Agenzia dei Monopoli non è stato definito in tempo dalla stessa agenzia per una certificazione che deve giungere dalla Prefettura di Roma e quindi ci è stata comunicata l'esigenza di far slittare l'esordio affinché tutto sia in regola. Noi naturalmente ci adeguiamo perché vogliamo iniziare solo quando tutto è perfetto nel rapporto con normative e regolamenti. Certo è un dispiacere ma per fortuna è solo momentaneo. Recupereremo la serata in un struttura come il Caprilli che adesso è bella e curata più che mai. Vorrei ringraziare il Ministero per il supporto anche in questa fase che sono certo sarà superata nei tempi più rapidi possibili".

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

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