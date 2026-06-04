La nuova giunta del Comune di Calci

Valentina Ricotta, eletta sindaca del Comune di Calci con il 68% dei voti, ha formalizzato gli incarichi della giunta che la affiancherà nella guida dell’amministrazione comunale per i prossimi cinque anni. Rispetto alla precedente legislatura sono di nuovo assessori Valentina Marras, che ricoprirà anche il ruolo di vicesindaca, e Fabio Mencarelli. Completano la “squadra” Antonella Labruzzo, già consigliera comunale, e il neo eletto Luca Pierini.

“È una giunta che si rinnova - sottolinea la prima cittadina - e che intende valorizzare le professionalità, le competenze e le sensibilità di ciascuna e di ciascuno, in risposta alla grande fiducia che i cittadini ci hanno accordato nelle urne. Una fiducia alla quale intendiamo rispondere con grande responsabilità e che, allo stesso tempo, ci spinge a lavorare con entusiasmo e attenzione, ritenendo prioritario l’ascolto delle istanze che potranno arrivare da singoli cittadini, dalle associazioni, dalle categorie del lavoro e, più in generale, dal territorio”.

La sindaca Valentina Ricotta, 50 anni, già vicesindaca e poi sindaca facente funzione dopo l’elezione di Massimiliano Ghimenti in consiglio regionale, tiene per sé le deleghe a politiche sociali e sociosanitarie, politiche abitative, bilancio, tutela e benessere degli animali, razionalizzazione e gestione associata di uffici e servizi, personale, polizia municipale, comunicazione istituzionale, partecipazione, servizio comunale ed intercomunale di protezione civile, progetti piani e programmi di sviluppo del territorio, collaborazioni e relazioni intercomunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.

Valentina Marras, architetta di 40 anni e assessora uscente, come detto sarà vicesindaca, forte anche delle 378 preferenze ricevute alle elezioni. Le sue deleghe, che assicureranno continuità al lavoro portato avanti negli ultimi due anni con particolare riferimento al Piano operativo intercomunale, riguarderanno lavori pubblici, manutenzioni al patrimonio comunale e opere pubbliche in concessione, impiantistica sportiva comunale, edilizia privata, urbanistica, mobilità, trasporti, politiche per la gestione e la riduzione dei rifiuti.

A Fabio Mencarelli, 71 anni, professore universitario in pensione, le deleghe a Monte Pisano, forestazione, gestione del cantiere forestale e del verde urbano, politiche ambientali e agroecologiche, politiche per l'antincendio boschivo, gestione delle risorse idriche, sviluppo sostenibile delle risorse energetiche, fauna selvatica, politiche ittico/venatorie e, non certo ultima per importanza, la delega a impegno per la memoria e per la pace.

Antonella Labruzzo, casalinga di 52 anni, sarà invece il punto di riferimento dell’amministrazione per le associazioni e le attività del territorio: nello specifico, si occuperà di turismo e sviluppo economico, promozione delle attività produttive e del commercio, rapporti con le associazioni, organizzazione eventi e manifestazioni storiche, promozione delle attività sportive e del benessere, cerimoniale.

Infine a Luca Pierini, dirigente scolastico di 55 anni, il compito di valorizzare i giovani e i rapporti con il mondo dell’istruzione: sarà assessore alle politiche per la pubblica istruzione, relazioni con la scuola, innovazione tecnologica, formazione e lavoro, politiche giovanili, pari opportunità, cultura, trasparenza e legalità.

Tra le varie deleghe non sono presenti quelle alle politiche per la terza età e disabilità perché, spiega Valentina Ricotta, “come giunta vogliamo rimettere la persona al centro, superando le classificazioni”. “La delega alla pace, invece - conclude la sindaca -, vuole essere un invito ad un impegno quotidiano da parte di tutti".

Contestualmente a queste nomine, le assessore Marras e Labruzzo hanno rinunciato alla carica di consigliere comunale. Entreranno così in consiglio, per la lista di maggioranza '#Calcivale - Centrosinistra per Calci', Maria-Grazia Micella ed Elisa Cicconetti, insieme agli eletti Andrea Gambini, Luca Fanucci, Angelo Mignosa e Sandro Bernardini. Nei prossimi giorni la sindaca Ricotta affiderà ai singoli consiglieri alcune deleghe specifiche, delle quali occuparsi in coordinamento con l’assessorato di riferimento.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio Stampa

Notizie correlate