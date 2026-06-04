La Rainbow Week colora la Maremma

Entra nel vivo il percorso di avvicinamento all'edizione 2026 del Toscana Pride che, per la prima volta, vedrà lo svolgimento della parata nel capoluogo maremmano nel pomeriggio di sabato 13 giugno in occasione del decennale della manifestazione.

Appuntamento con tre giorni di gazebo informativo, presente da venerdì 5 a domenica 7 giugno nella centralissima piazza Dante a Grosseto, e poi tanti eventi per coinvolgere le cittadine ed i cittadini sui temi cari agli attivisti dello storico evento, a partire dall'educazione sessuo-affettiva, alla richiesta di leggi contro l'omolesbobitransfobia, al diritto all'autodeterminazione delle persone trans, al pieno riconoscimento delle famiglie arcobaleno.

Il primo evento culturale sabato 6 giugno alle 18 al Chiasso delle Monache con il vernissage presso lo studio HUB Project della mostra d'arte "Twelve Colours" di Emiliano Cavalli, per proseguire alle 21.15 in via Cere 13/15 con lo spettacolo teatrale "In più intimo volto, frammenti di un autore" de "La Compagnia dei Cosi". Il 9 giugno alle 18, sempre presso il Chiasso delle Monache al numero 11B, "Bambi, storia di una metamorfosi" raccontato dall'autore Emiliano Reali presentato da Marco De Santis. A seguire, alle 21, nella piazza san Francesco presso il bar "El Barrio" il DJ Set di "wRRng".

Domenica 10 giugno spazio all'inaugurazione presso la Galleria Eventi di via Varese 18, con la mostra a tematica "LGBT&BDSM" e performance di danza "Butō" e pratica "Shibari". Alle 19.30 in piazza san Francesco presso il bar "El Barrio" l'AperiTalk moderato dal giornalista Luciano G. Calì su educazione sessuo-affettiva con Roberta Parigiani e Lucia Cortecci. Interverranno Michael Anthony Fabbri docente presso l'Istituto Industriale Superiore Bernardino Lotti di Massa Marittima e India Angeli studentessa del liceo classico Carducci-Ricasoli di Grosseto. A seguire alle 21.30, sempre al bar "El Barrio" il DJ Set di Daiana Bauld.

Dopo l'ultima assemblea pubblica di maggio, promossa dal Comitato Promotore locale, coordinato da Daniela Castiglione e Salvatore Bencivenga e composto da Working Class Hero OdV, Circolo ARCI Cantiere Queer, AGEDO, ARCI Grosseto, Circolo ARCI Khorakhané, ANPI - Sezione "Carla Nespolo" Grosseto, Compagnia teatrale Confine Zero, Collettivo CLAN, Kansassiti APS, Cooperativa di Comunità della Maremma Le Vie, Collettivo Women Talking, Compagnia dei Cosi, la "Rainbow Week" rappresenta una ulteriore opportunità offerta dal comitato per sviluppare in Maremma confronto e partecipazione per costruire un percorso condiviso capace di dare forma ad una comunità più aperta, accogliente e libera, dove nessuno venga lasciato solo di fronte a discriminazioni e violenze.

Appuntamenti in programma

Arte, cultura e diritti: il Buon Segno torna per il Toscana Pride

Dal 6 al 13 giugno gli spazi di HUB Project e della Bottega Nardini, a Grosseto, ospiteranno "Twelve Colours", la mostra di Emiliano Cavalli – ESC76: un percorso artistico intenso e contemporaneo in cui il colore diventa racconto di identità, emozioni e fragilità condivise. Inaugurazione della mostra sabato 6 giugno, ore 18, al Chiasso delle Monache 11B a Grosseto.

All'interno della rassegna, martedì 9 giugno alle ore 18, si terrà anche la presentazione del romanzo "Bambi. Storia di una metamorfosi" di Emiliano Reali, autore da sempre impegnato sui temi dei diritti civili e dell'identità personale.

IN PIU' INTIMO VOLO - Frammenti di un autore

Sabato 6 Giugno, ore 21:15 presso la struttura dell'associazione "Mantica" in via Cere 13/15 Grosseto, uno spettacolo teatrale dedicato a Pier Vittorio Tondelli, autore apertamente gay e tra le voci più rivoluzionarie della letteratura italiana degli anni '80.

Con la sua scrittura intensa, notturna e profondamente umana è stato uno dei primi autori in Italia a raccontare apertamente il desiderio, l'identità queer e le inquietudini di un'intera generazione. Un attraversamento della sua poetica, delle sue visioni e delle sue fragilità attraverso frammenti, atmosfere e memoria, prodotto da "Compagnia dei Cosi" con la regia di Frida Bruno e Emanuele Santella, con Gaia Rum & Edoardo Rivoira. Ingresso con offerta libera e ricavato devoluto a sostegno del Toscana Pride. Spettacolo adatto a tutti.

wRRng

Nasce tra ambient e techno, ma in consolle non resiste alla tentazione di sabotare il pop. Ne escono edit indecorosi, glitterati e irresistibili di grandi e piccoli classici queer: abbastanza da far fischiare le orecchie a Britney Spears, Shakira e Rihanna per giorni.

Daiana Bauld

Un live set che intreccia elettronica contemporanea, sonorità mediorientali, suggestioni oceaniche e reinterpretazioni di brani italiani. Tra beat downtempo e percussioni elettroniche live, la performance conduce il pubblico in un viaggio sonoro evocativo e in continua trasformazione.

Dopo aver ficcato il naso in tante arti (danza, musica, fotografia), sempre, rigorosamente, per gioco, nel 2024 decide che il suo futuro è da dj producer e frequenta assiduamente un corso. Non è possibile incanalarla in un genere definito: spazia dalla downtempo, alla techno, all’elettronica, alla classica, allo swing, al cinematic. Porta avanti diversi progetti: uno vintage - remixando brani dagli anni trenta ai nostri giorni; uno dedicato al mare - con brani noti ispirati al vento, alla navigazione, ai marinai; uno di pezzi suoi originali, indefinibili, inconcepibili, indimenticabili e, probabilmente, indecenti.

Fonte: Ufficio Stampa