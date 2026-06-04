Livia Turco a Poggibonsi per dedicare la sala del Consiglio alle 21 Madri Costituenti

Attualità Poggibonsi
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Il municipio di Poggibonsi

Iniziativa per celebrare gli 80 anni della Repubblica e del primo voto alle donne

Un doppio appuntamento domani, 5 giugno, per celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica e del suffragio universale che vide per la prima volta le donne elettrici ed elette.

Alle 16, insieme a Livia Turco, ex ministro nei governi dal 1996 al 2001, si svolgerà la cerimonia di intitolazione della sala del Consiglio Comunale, cuore della democrazia, alle “Madri Costituenti”, le 21 donne elette all'Assemblea Costituente durante la storica tornata elettorale del 2 giugno 1946. Saranno presenti la sindaca Susanna Cenni e il presidente del Consiglio Comunale Giampiero Signorini.

Come in altre città, anche a Poggibonsi le donne esercitarono il loro diritto di voto prima del 2 giugno partecipando alle elezioni amministrative che si svolsero nel marzo dello stesso anno. In quella tornata elettorale furono ben tre le donne elette in consiglio comunale: Giovanna Fusi Bellucci, Maria Innocenti, Ida Pieraccini.

Dopo la cerimonia di intitolazione alle ‘Madri Costituenti’, a cui sono state invitate le tante donne elette in questi ottanta anni, si svolgerà all’Accabì (ore 17) il convegno dedicato a “Libertà, è partecipazione?’. Un’occasione per riflettere sul valore di quella conquista, ieri come oggi, insieme a Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti, Francesca Basanieri, Presidente uscente Commissione Regionale Pari Opportunità, Elisa Ticci, Professoressa associata di Politica Economica, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali Università degli Studi di Siena, Marta Logli, studentessa.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

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