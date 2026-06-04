Lo spettacolo teatrale di fine anno degli alunni della SS.ma Annunziata

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado del Conservatorio SS.ma Annunziata di Empoli hanno concluso l'anno scolastico portando in scena lo spettacolo teatrale Master & Co., frutto di un laboratorio sviluppato nel corso dell'anno.

La rappresentazione ha raccontato la storia di un gruppo di ragazzi alle prese con l'organizzazione di uno spettacolo teatrale, mettendo in luce dinamiche legate alla collaborazione, alla creatività e al rapporto con il mondo scolastico.

Attraverso il percorso laboratoriale, gli studenti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con diversi linguaggi espressivi e di sviluppare competenze legate alla comunicazione, al lavoro di squadra, all'ascolto reciproco e alla fiducia nei compagni.

Lo spettacolo ha rappresentato il momento conclusivo di un progetto che ha coinvolto gli alunni durante tutto l'anno scolastico, offrendo loro un'occasione per sperimentare il teatro come esperienza educativa e formativa.

Il testo è stato scritto e diretto da Giulia Liberati, mentre il progetto si è svolto con il supporto della professoressa Giulia Benvenuti. La rappresentazione si è conclusa alla presenza di familiari, docenti e studenti che hanno assistito all'esibizione.