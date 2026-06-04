Maltempo, Comune di Pistoia al lavoro per riaprire le strade

Dopo il violento nubifragio che ha colpito il territorio nella notte di mercoledì 3 giugno (tra le ore 3 e le 4), proseguono gli interventi di pulizia, rimozione dei detriti e ripristino delle aree pubbliche.

Sono state riaperte le strade interessate da frane e smottamenti che avevano invaso la carreggiata. Resta, invece, temporaneamente chiusa via di Gremignani, nei pressi della Cugna. La chiusura non comporta particolari disagi ai residenti, poiché nel tratto interessato non sono presenti abitazioni e la zona è comunque raggiungibile attraverso percorsi alternativi.

È stata riaperta ieri sera, intorno alle 21, anche via Capanne di Valdibrana, dopo la rimozione di una frana. Già nella tarda mattinata di ieri erano state riaperte via Poggiolo e Tarole e via Nuova di Campiglio.

Nella giornata di oggi è stato possibile circolare di nuovo in via dei Campisanti, interessata dall’esondazione del torrente Brana. Il corso d’acqua aveva lasciato sulla carreggiata fango e detriti, che sono stati completamente rimossi, consentendo il ripristino delle normali condizioni di transito.

In alcuni tratti di via Modenese e del Bastione Mediceo è in corso l’eliminazione di tronchi e materiale vegetale trasportati dai corsi d’acqua esondati.

La circolazione è nuovamente possibile anche in via Pian di Bartolo, via di Pupigliana, via delle Calde e Satarelle, via Nuova di Campiglio, via Calinchi e Fabbrica, via Poggiolo e Tarole e via Prataccio di Piteccio, tutte interessate da frane o smottamenti.

Sono in itinere interventi di pulizia e rimozione di detriti anche nelle zone di Badia e Canapale.

Nel frattempo è stata avviata la ricognizione dei danni subiti dal patrimonio pubblico, necessaria per definire il quadro complessivo delle criticità, programmare i successivi interventi di ripristino, utili anche ai fini delle procedure per richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza.

Si ricorda che per segnalazioni e richieste di assistenza, i cittadini possono contattare il numero 0573 22022.

Per richiedere il ritiro di materiali ingombranti danneggiati dall’alluvione è possibile/necessario rivolgersi ad Alia Servizi Ambientali ai seguenti recapiti: numero verde gratuito da rete fissa 800 888333; da telefono cellulare 0571 1969333 oppure 199 105105.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Notizie correlate