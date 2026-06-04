Trovato morto a Migliarino il 31enne di Stazzema scomparso

Cronaca Stazzema
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Dell'uomo non si avevano più notizie da ieri

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 31enne di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di ieri. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi nella località Bufalina di Migliarino, un'area boschiva all'interno del Parco naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, la vasta area boschiva che si estende tra Torre del Lago, nel comune di Viareggio, e Migliarino, nel territorio di Vecchiano.

Il giovane era residente a Levigliani, frazione del comune di Stazzema, in Alta Versilia.  Il 31enne, nella giornata di ieri, si era recato al lavoro in sella alla propria motocicletta, senza però fare ritorno a casa. Non vedendolo tornare i familiari avevano presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri che hanno avviato subito le indagini.

Un elemento ritenuto significativo dagli investigatori era stato il ritrovamento della motocicletta del 31enne in via Matteotti, a Torre del Lago, nelle vicinanze della pineta dove successivamente è stato rinvenuto il corpo.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sul corpo dell'uomo non sarebbero stati riscontrati evidenti segni di violenza. Saranno comunque gli ulteriori esami disposti dagli inquirenti a chiarire le cause del decesso.

Sul caso stanno ora lavorando i carabinieri della provincia di Pisa, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non sono state rese note le cause della morte e saranno le indagini e gli eventuali ulteriori esami disposti dall'autorità giudiziaria a fare luce sull'accaduto.

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