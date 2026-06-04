Musica, cinema e... fritto: a Limite torna "A Veglia in Piazza"

Con “A Veglia in Piazza” torna la voglia di vivere e condividere la piazza storica di Limite sull'Arno, trasformandola in un luogo di incontro, socialità e partecipazione. Un progetto nato grazie alla collaborazione di persone, associazioni e realtà del territorio che condividono gli stessi valori, con il patrocinio delle istituzioni.

Per tutti i mercoledì e giovedì di giugno e luglio 2026, a partire dalle ore 21, la piazza ospiterà un ricco calendario di eventi e iniziative gratuite rivolte a grandi e piccoli. Musica dal vivo, esibizioni di danza, manifestazioni sportive, cinema all’aperto, proiezioni di filmati storici, giochi di ruolo, tornei di calciobalilla e due serate di tombola animeranno le serate estive del paese.

Il ricavato delle tombole sarà devoluto all’Associazione Astro e al progetto GEL AUT della Cooperativa La Pietra d’Angolo, che parteciperà ad alcune serate con la propria Ape Car Gelateria.

Non mancheranno inoltre le crepes dolci preparate dai volontari del Circolo e una selezione di birre provenienti da diversi Paesi, grazie alla presenza del truck de La Birraiola.

All’interno della manifestazione tornerà anche uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Sagra del Fritto, giunta alla sua 9ª edizione. Nelle giornate del 10, 11, 12 e 17, 18, 19 luglio sarà possibile gustare specialità fritte di terra e di mare, in un’offerta pensata per soddisfare ogni palato.