Ubriaco, picchia un'infermiera: arrestato

Un 52enne è stato arrestato a Massa per aver aggredito dei sanitari. I carabinieri lo hanno messo in manette per lesioni personali poiché l'uomo, di origini algerine, ha dato in escandescenze al pronto soccorso massese.

Era in stato di alterazione per via dell'alcol, quando ha minacciato e aggredito il personale sanitario, causando lesioni ad un'infermiera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il 52enne.

L'aggressione è avvenuta lo scorso 28 maggio ma è stata resa nota oggi. Nella mattinata del 29, al termine dell'udienza di convalida presso il tribunale di Massa è stato convalidato l'arresto e nei confronti dell'uomo è stata disposta la misura del divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara.