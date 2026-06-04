Variazione di bilancio da 7,3 milioni a Empoli: progetti per piscina, polizia locale e non solo

Approvata ieri, mercoledì 3 giugno, la variazione di bilancio in Consiglio comunale con i voti favorevoli dei gruppi Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

Una variazione consistente, quella portata all'attenzione del Consiglio da parte del sindaco Alessio Mantellassi, delegato al bilancio. Si tratta di quasi 7,3 milioni di euro, 5,2 di questi rientrano nell'avanzo applicato, di cui 3,4 legati agli investimenti. Nel corso del Consiglio comunale è stata votata anche la variazione al Piano triennale delle opere pubbliche, con molti interventi in relazione con la variazione di bilancio. Nell'esposizione della variazione, il sindaco ha fatto riferimento allo stanziamento intero dei lavori per la nuova sede della Polizia Locale (950mila euro).

"Con questa variazione di bilancio - afferma il sindaco Mantellassi - continuiamo a investire sia sulle grandi opere sia sui servizi e sugli interventi per la cura della città. Penso alla nuova sede della polizia locale, che ora è finanziata per intero, penso alla piscina comunale, al rifacimento del tetto e della facciata del palazzo comunale che si affaccia su piazza del Popolo. Seguono anche fondi per la pista d'atletica, per la nuova rotatoria di via Carrucci, due nuovi fontanelli. Non perdiamo di vista i punti del Piano Frazioni e Quartieri con tante richieste dei cittadini già calendarizzate nei lavori pubblici. Infine, stanziamo i fondi per il Bando Comunità legato a enti civili e religiosi che tanto è atteso dalle realtà di comunità di Empoli".

IL DETTAGLIO - La voce più rilevante riguarda il progetto per la piscina comunale con annessa manutenzione (870mila euro, di cui 400mila euro che potrebbero arrivare dall'eventuale fondo regionale). A seguire il progetto di riqualificazione la riqualificazione del parco di Corniola e di quello di Fontanella (240mila euro), uno stanziamento per il completamento dell'Antico Ospedale San Giuseppe di Empoli (200mila euro), nuovi arredi per scuole, musei, centro giovani, uffici comunali (230mila euro totali), uno stanziamento ulteriore per il nuovo impianto sportivo di atletica in via Sanzio (240mila euro) e per la nuova palestra Vanghetti (100mila euro).

Oltre a questi, nella parte investimenti, trovano spazio stanziamenti di entità inferiore ma comunque di valore per quartieri, frazioni e zone del centro. Saranno realizzati 55mila euro per due attraversamenti luminosi in via Sanzio e in via dei Cappuccini (55mila euro), un parcheggio a servizio della frazione di Tinaia (50mila euro), due fontanelli di acqua potabile a Fontanella e Villanuova (60mila euro), nuovi ossari per il cimitero di Pagnana (15mila euro). Figurano anche i fondi per l'acquisto di aree da destinare a parcheggio nelle frazioni di Ponte a Elsa, Avane e Monterappoli.

Sarà finanziata anche la rotatoria della SS67-viale Petrarca con via Jacopo Carrucci per 170mila euro (importo ridotto dagli iniziali 250mila), intervento molto atteso per la viabilità nei pressi di Pontorme.

Nella parte corrente troviamo le risorse per la progettazione del nuovo Museo Civico all'Antico Ospedale San Giuseppe con 100mila euro. Dalla cultura alle politiche giovanili: con 15.500 euro stanziati verrà attivato il secondo Centro Giovani di Ponte a Elsa all'interno dell'EcoPark.

A questi si aggiungono gli stanziamenti complessivi per interventi manutentivi: 557mila euro in più per la manutenzione straordinaria strade, 250mila euro per manutenzione straordinaria di edifici scolastici (nello specifico primarie e nidi) e 165mila euro per interventi sugli impianti sportivi, 180mila euro per il rifacimento del tetto e l'intera facciata dell'edificio comunale di piazza del Popolo dove hanno sede vari servizi, 80mila euro per arredi per il centro storico, 50mila euro per arredi di giardini e parchi.

Trovano spazio anche risorse per la piantumazione di nuovi alberi lungo le strade, la misura annunciata per via Verdi, via Fabiani e via Cecchi.

Rimanendo sul tema dell'ambiente, sono stati stanziati 8.440 euro per l'aggiornamento e monitoraggio del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, mentre 12mila euro andranno a sostenere la redazione del bilancio ambientale. Entrambe le misure vedono risorse spalmate sull'intero triennio 2026-2028.

Potenziata anche l'illuminazione con 80mila euro per la sostituzione di corpi illuminanti per la visibilità e la sicurezza in strada. Finanziate anche la realizzazione di zone 30 con circa 200mila euro per alcune frazioni del territorio: interventi che saranno presentati successivamente.

PARTE CORRENTE - Negli investimenti di parte corrente troviamo 175mila euro del corrispettivo per la gestione della piscina comunale. Presenti anche 98mila euro di integrazione degli stanziamenti per consumi energia elettrica. Potenziati gli interventi di sfalcio erba lungo i marciapiedi (25mila euro), manutenzione immobili (25mila euro), e manutenzione ordinaria del verde (65mila euro).

Per associazioni ed enti, sono stati stanziati 266mila euro per sport, cultura e associazioni.

Rientrano nella parte spesa per investimenti, ma è destinata agli enti civili e religiosi, i 150mila euro di contributi da destinare, il Bando di Comunità annunciato dal primo cittadino.

Il commento di Fluvi e Marconi (PD)

Il Consiglio Comunale di Empoli, riunitosi ieri lunedì 3 giugno, ha approvato una significativa variazione di bilancio da oltre 7 milioni di euro, destinata a finanziare obiettivi strategici di mandato e a fornire risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Il voto favorevole è arrivato con l'unità delle forze di maggioranza.

Sara Fluvi, consigliera del Partito Democratico e presidente della commissione bilancio, ha sottolineato come la manovra confermi le priorità dell'amministrazione: «Questa variazione di bilancio rappresenta obiettivi di mandato che stiamo portando avanti dal 2024: manutenzioni, frazioni, cultura, scuola, piscina comunale e il proseguimento dei cantieri delle grandi opere pubbliche. Le frazioni sono ancora una volta al centro dell’azione, con interventi come la Casa del Fascio a Fontanella e la scuola Don Bosco di Ponte a Elsa, oltre alla realizzazione del parcheggio a Tinaia, i due nuovi fontanelli e la riqualificazione dei parchi pubblici di Fontanella e Corniola».

L'attenzione alle scuole è stata ribadita con l'aggiunta di € 250.000 per manutenzioni straordinarie e € 90.000 per attrezzature, a testimonianza del ruolo delle scuole come "presidi sociali" in ogni quartiere, mentre per quanti riguarda la cultura si rileva la progettazione del nuovo Museo Civico cittadino, un polo museale e culturale che nascerà dalla riqualificazione del vecchio ospedale grazie al progetto Hope.

«Importantissimo inoltre l'investimento sulla piscina comunale, struttura strategica non solo per lo sport ma anche come fondamentale servizio pubblico per anziani, donne in gravidanza e disabili. La variazione inserisce a bilancio € 870.000 (di cui € 400.000 da contributo regionale) per la riqualificazione integrale della struttura, confermando la volontà di mantenere una gestione 100% pubblica.

Cristina Marconi, consigliera della lista Alessio Mantellassi Sindaco, ha confermato il voto convintamente favorevole del suo gruppo: «Il nostro voto non è dettato da una semplice logica di schieramento, ma dal fatto che dietro ai numeri ci sono risposte concrete che i cittadini e le famiglie aspettano. Votiamo a favore perché questo atto mette al centro la vita quotidiana delle persone».

Marconi ha evidenziato l'importanza del sostegno all'infanzia, con il ritorno dei finanziamenti per l'asilo nido "Don Bosco," e la sicurezza urbana, grazie allo sblocco del recupero delle ex Poste di via Palestro e degli interventi stradali, come la realizzazione della rotatoria e dei percorsi pedonali sulla strada statale 67, all'intersezione di viale Petrarca e via J. Carrucci. «Quando un’amministrazione dimostra di saper intercettare risorse, di usare bene l’avanzo di bilancio e di investire sui servizi di prossimità, il nostro voto non può che essere favorevole» ha concluso.

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