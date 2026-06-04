Progetto Gutenberg, consegnato il libro vincitore agli studenti-editori

Per il quinto anno consecutivo, il Progetto Gutenberg ha trasformato gli studenti delle scuole primarie di Fucecchio in veri e propri editori. Questa mattina la sindaca Emma Donnini, accompagnata da Alice Masoni di Terzostudio, ideatore del progetto, ha consegnato a tutti gli studenti delle dieci classi quarte protagoniste del percorso, una copia del libro vincitore “La libertà di essere bambini”, di Jenny Ann Clamonte, con illustrazioni di Jessica Marini. Il libro è stato stampato e consegnato anche in formato CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), così da dare modo di poterlo leggere anche a tutti quei bambini affetti da difficoltà comunicative.

Il progetto, iniziato in autunno, ha coinvolto le scuole primarie dei Comuni di Fucecchio, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Reggello, Gambassi Terme e Montaione, per un totale di 653 bambini. Tra una rosa di dieci fiabe finaliste e dieci illustrazioni finaliste del concorso, la giuria degli studenti ha scelto quella vincitrice, che poi è stata pubblicata e consegnata ai piccoli editori.

“Un percorso di promozione della lettura in cui crediamo molto e che con piacere continuiamo a promuovere all'interno del nostro istituto – spiega la sindaca Emma Donnini -. I bambini e le bambine sentono la responsabilità del ruolo di unici giudici e alla fine ricevono il simbolo concreto e tangibile del loro lavoro. Ringrazio Terzo Studio, ed in particolare Alice Masoni, per continuare a portare avanti questo bellissimo progetto, la dirigente scolastica Angela Surace e tutte le insegnanti che ogni anno concorrono a far avvicinare i bambini alla lettura”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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