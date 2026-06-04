Col carpooling a Radicondoli i passaggeri possono andare gratis fino a 10 km a tratta

Novità per la app del car pooling di Radicondoli. C’è una veste grafica più intuitiva. E non solo. Gli autisti che mettono a disposizione la macchina possono chiedere di condividere le spese ai passaggeri, tutto attraverso la app. I passeggeri possono impiegare il Cashback ricevuto viaggiando gratis fino a 10 km a tratta. Se l’autista non chiede nulla, può accumulare Cashback in base al numero di associati alla community che porta con sé, Cashback da spendere in Buoni oppure da donare all’Associazione Familiari e Vittime della Strada.

“Sali a bordo. Ogni tuo viaggio condiviso vale”, ovvero il Car Pooling di Radicondoli che ha preso il via il 13 aprile scorso, introduce degli aggiustamenti per rispondere al meglio alle esigenze delle persone.

La novità più importante è che l’autista già da oggi 4 giugno può richiedere un contributo ai costi di viaggio da trasferire direttamente sul suo conto corrente, ricevendo per ogni passeggero 1 euro a tratta fino ad massimo di 2 euro al giorno. Se l'autista chiede un contributo ai costi di viaggio, il passeggero può usare il Cashback ricevuto all'istante per azzerare le spese dello spostamento, viaggiando così gratis per 10 km a tratta.

Non cambia invece niente nel funzionamento di base del Car Pooling. Basta scaricare gratuitamente l'app Jojob Real Time Carpooling dagli Store, iscriversi, iniziare a condividere i viaggi ed accumulare Cashback. Una volta iscritti nella app, ci sono due ruoli: autista e passeggero. L’autista genera il QR Code in qualsiasi momento e a qualsiasi orario e lo mostra all’equipaggio alla partenza e all’arrivo per certificare il viaggio. Altra novità: già da oggi 4 giugno per ogni passeggero si accumulano 0,50 euro per ogni tragitto condiviso. E l’autista anche per ogni passeggero trasportato accumula 0,50 euro, ovvero vengono superati gli "scaglioni": per tre passeggeri l’autista non accumulerà 0,50+0,30+0,20, ma 0,50+0,50+0,50 euro. Se l'autista decide di non farsi rimborsare, il funzionamento del car sharing rimane come adesso anche se la dimensione economica dell’accumulo resta quella sopra indicata (no scaglioni, ma 0,50 a passeggero).

L’inizio del viaggio è certificato all’interno dell’area verde della app inquadrando il QR Code dell’autista. Arrivati a destinazione è necessario inquadrare nuovamente il QR Code all’interno dell’area rossa di fine viaggio.

L’amministrazione ha scelto di fare questa sperimentazione, la prima in tutta la provincia di Siena e in Italia in borghi come Radicondoli. Una opportunità assolutamente in linea con la qualità della vita da portare avanti e su cui il Comune sta lavorando con WivoaRadicondoli. Tanto più in una fase storica come quella attuale fare car pooling vuol dire risparmiare.

Fonte: Comune di Radicondoli

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