"Ragazzi infastidiscono cittadini in piazza": la denuncia di Cordone (Lega)

"Animati da un senso di opposizione forte ma costruttiva nell'interesse primario dei nostri cittadini che chiedono più Sicurezza, partendo dal presupposto che non c'è Libertà senza Sicurezza, poniamo all'attenzione dell'Amministrazione comunale di Fucecchio, il fatto che ormai da diverso tempo, gruppi di giovani irrequieti, oltre ad infastidire la clientela di un noto locale di piazza XX Settembre, creano anche disagio nei pressi della storica e strategica fermata degli autobus di linea, in piazza XX Settembre, infastidendo gli autisti per cercare di salire sui pullman senza fare il regolare biglietto. Questi fenomeni devono essere contrastati adeguatamente ai fini della loro cessazione perché non è giusto che tanta gente perbene debba vivere situazioni di insicurezza attivate da sconsiderati. Ci appelliamo all'Amministrazione comunale perché in collaborazione con le altre Istituzioni preposte, faccia cessare questi fenomeni perché non giovano anche all'immagine di Fucecchio, soprattutto in momenti come questi dove la manifestazione del Palio delle Contrade col suo corteggio storico, comincia ad essere conosciuta al di là dei meri confini fucecchiesi e tanti turisti di cui molti stranieri, scoprono la bellezza di percorrere le grandi vie che passano per la Città dell'omonimo Padule, si fermano nei nostri locali e nelle nostre strutture ricettive, e magari vengono a sapere che a Fucecchio esiste una Fondazione Montanelli Bassi che al suo interno, custodisce la ricostruzione fedele degli studi di Milano e di Roma di uno dei più grandi giornalisti a livello internazionale, ovvero il grande Indro Montanelli".-

Marco Cordone (Segretario della Sezione comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi Lega Salvini Premier/Vicesegretario provinciale vicario di Firenze della L.S.P)

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