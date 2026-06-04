'Santa Croce Cultura bike tour', in bici da Ponte a Egola a villa Pacchiani

Unire lo sport non competitivo e la cultura alla scoperta del proprio territorio. Con questa spirito nasce 'Santa Croce Cultura bike tour', l'iniziativa che muoverà le prime pedalate dal Tennis e Padel club di Ponte a Egola sabato 6 giugno alle 9,30 per arrivare fino a Santa Croce a villa Pacchiani, seguendo la ciclopista dell'Arno. Il rientro è fissato per le 12.

Un'iniziativa promossa dal comune di Santa Croce sull'Arno e realizzata grazie alla preziosa collaborazione del MTB Open Club, grazie alla disponibilità del presidente Paolo Bendinelli. Lo scopo di questa iniziativa in primo luogo è unire il piacere di una passeggiata in bicicletta all'arte infatti i partecipanti, arrivati a villa Pacchiani potranno visitare la mostra attualmente allestita “Opere dalla Collezione Pieroni – Stiefelmeier” e poi ritornare al punto di partenza sempre attraverso la ciclopista dell'Arno in sella alla bicicletta.

In realtà questo è il primo appuntamento di una serie di iniziative che il sindaco Roberto Giannoni e l'assessore alla cultura Simone Balsanti hanno ipotizzato possa essere un meccanismo virtuoso e che offre la possibilità di vedere l'arte in modo diverso, unendo sport, natura e cultura. “Alla fine vista anche la posizione di Santa Croce - come spiega il sindaco Giannoni – arrivare nel nostro comune in bicicletta può essere divertente oltre che rappresentare un percorso accessibile a tutti visto che siamo in pianura”.

Ma l'idea può essere estesa anche in senso più ampio come spiega il primo cittadino: “Santa Croce è a metà strada fra Firenze e il Mare e questo potrà essere in futuro una tappa per chi vorrà affrontare con la ciclopista questo percorso che può avere anche una rilevanza turistica per Santa Croce. Qui i visitatori potrebbero trovare, nei nostri progetti, la possibilità di fermarsi di mangiare, di visitare le mostre che sono a villa Pacchiani, di visitare il museo della Conceria quando sarà riaperto e chi lo sa, magari acquistare un prodotto fatto con la nostra pregiata pelle. Credo che questo sia il primo tassello di un progetto. Naturalmente la pedalata di sabato è un esperimento e sabato mattina saremo tutti in sella per partecipare. Chi non avesse una bici o non volesse portarla, può anche noleggiarla al club per fare questa esperienza che unisce arte, cultura, sport e natura”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa