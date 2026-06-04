Sei nuove assunzioni per il Comune di San Miniato

Il Comune di San Miniato, da febbraio a maggio, ha assunto sei figure professionali con l’obiettivo di completare l’organico del comparto tecnico e rendere ancora più efficiente la macchina amministrativa, a beneficio dei cittadini e del territorio. Nel dettaglio, Davide Petrini, architetto, e Gabriele Gargiulo, ingegnere, sono stati assegnati al Servizio Urbanistica, settore strategico per la pianificazione e lo sviluppo sostenibile del territorio. Vanno invece a completare il settore dei Lavori Pubblici Marco Pazzini, ingegnere, Andrea Bagni, geometra, e Federico Caciagli, architetto, contribuendo alla progettazione, gestione e realizzazione delle opere pubbliche. Infine, Lorenzo Cecchi è entrato a far parte del corpo della Polizia Locale, completando l'organico con 22 unità e rafforzando le attività di presidio, controllo e sicurezza sul territorio.

“Queste assunzioni rappresentano un passo concreto per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini – dichiarano congiuntamente il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore al personale Giacomo Gozzini –. Investire sulle persone significa rendere il Comune più efficiente, capace di rispondere con tempestività alle esigenze della comunità e affrontare con competenza le sfide future. Abbiamo lavorato con attenzione per inserire professionalità qualificate nei settori chiave dell’amministrazione. Questo rafforzamento dell’organico ci consentirà di migliorare i tempi di risposta, aumentare la qualità degli interventi e garantire una maggiore presenza sul territorio”.

Il piano di potenziamento dell’organico si inserisce in una più ampia strategia dell’amministrazione comunale finalizzata all’innovazione, all’efficienza e al miglioramento continuo dei servizi pubblici.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa