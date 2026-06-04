Signa accoglie i nuovi cittadini italiani

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Al Museo Civico della Paglia una festa con danze albanese, rito del tè marocchino, coro delle voci bianche e aperitivo multietnico

Una festa per celebrare chi ha scelto l'Italia e Signa come casa, ma anche un'occasione per riflettere sul significato della cittadinanza e dell'inclusione. Si terrà venerdì 12 giugno, dalle 17.30, al Museo Civico della Paglia l'evento “Nuovi cittadini, nuova Italia”, promosso dall'Amministrazione comunale di Signa insieme all'associazione Exinea, alla Sezione Soci Coop Le Signe e ad AssoAlbania.

L'iniziativa nasce per dare il benvenuto ai cittadini che negli ultimi mesi hanno acquisito la cittadinanza italiana, trasformando un importante traguardo amministrativo in un momento pubblico di condivisione e riconoscimento da parte dell'intera comunità.

“Nel mese in cui celebriamo la Festa della Repubblica e nell'anno dell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, vogliamo mettere al centro il valore della cittadinanza - ha spiegato il sindaco Giampiero Fossi - essere cittadini significa partecipare, sentirsi parte di una comunità e contribuire alla sua crescita”.

Per il sindaco, il luogo scelto per ospitare l'iniziativa non è casuale.

“Il Museo della Paglia è uno dei simboli dell'identità signese e rappresenta il cuore della nostra storia - ha detto - per questo abbiamo voluto che fosse il luogo in cui accogliere i nuovi cittadini. Una terra non appartiene soltanto a chi qui vi è nato o a chi qui vi vive, ma anche a chi la ama. E il compito delle istituzioni è creare le condizioni affinché tutti possano sentirsi parte di questa comunità”.

L'idea dell'evento è maturata all'interno dell'associazione Exinea, impegnata da anni nei percorsi di alfabetizzazione e integrazione.

“Era un'idea che coltivavamo da tempo - ha raccontato la presidente Alfina Favaro - da anni siamo impegnati con il corso di italiano dedicato agli stranieri e da tempo volevamo creare un momento speciale. Quello che sembrava un piccolo sogno è oggi diventato una grande iniziativa condivisa con il Comune e con tante realtà del territorio. Sarà l'occasione per capire quanto lavoro quotidiano ci sia dietro ai processi di integrazione e quanta ricchezza possano portare alla comunità”:

Tra i partner dell'iniziativa anche la Sezione Soci Coop Le Signe.

“L'inclusione è uno dei temi sui quali Coop lavora da sempre - ha sottolineato la presidente Elisabetta Guerrini - noi della sezione Soci portiamo avanti numerosi progetti nelle scuole e sul territorio per favorire il dialogo e la partecipazione. Questa iniziativa si inserisce perfettamente in questo percorso e rappresenta un'importante occasione di incontro tra persone, culture e generazioni diverse”.

Il pomeriggio sarà animato da numerose attività che racconteranno le diverse anime della comunità locale. In programma danze tradizionali albanesi a cura di AssoAlbania, la partecipazione del coro voci bianche dell'associazione Adra, testimonianze delle comunità straniere presenti sul territorio, il rito del tè marocchino, laboratori di henné e momenti di incontro e confronto tra cittadini di diverse origini.

Sarà presente anche Diye Ndiaye, referente della comunità senegalese, che ha accolto con entusiasmo l'iniziativa insieme alle altre associazioni coinvolte.

A chiudere la giornata sarà un aperitivo multietnico offerto dalla Sezione Soci Coop Le Signe, pensato come momento conviviale per favorire la conoscenza reciproca e creare nuove occasioni di dialogo.

“L'appuntamento del 12 giugno - ha concluso il sindaco Fossi - vuole rappresentare il primo passo di un percorso destinato a proseguire nel tempo, con l'obiettivo di valorizzare i nuovi cittadini come parte integrante della comunità signese e costruire, attraverso il confronto tra culture ed esperienze diverse, una città sempre più inclusiva e partecipata”.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa

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