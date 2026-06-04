'Uno Spettacolo d'Estate', un cartellone con più di 100 eventi a Empoli

È pronto e ricco il programma dell’estate empolese che attraverserà molti luoghi della città dal centro storico alle frazioni. Ogni giorno o quasi un evento da vivere con gli amici, i figli, la propria famiglia. Tante sono le occasioni che fanno di “Uno spettacolo d’estate” un’offerta davvero ampia, per tutte e tutti, e per tutte le età. Sono oltre 100 gli appuntamenti da vivere! Musica, teatro, feste, sagre, cultura.

Questa mattina (giovedì 4 giugno 2026) si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del cartellone estivo, in sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41. La programmazione è stata presentata dal sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi, dagli assessori alla Cultura, Matteo Bensi e al Commercio, Adolfo Bellucci e da una numerosa rappresentanza delle associazioni culturali cittadine promotrici e protagoniste di questa nuova stagione estiva 2026.

“Uno Spettacolo d’Estate”, è il libretto in corso di distribuzione, dove si possono trovare tutti gli eventi in programma da giugno a settembre 2026, l'elenco completo delle iniziative culturali promosse o patrocinate dall'amministrazione comunale di Empoli. Il libretto è consultabile online al sito visitempoli.it mentre le copie fisiche sono state distribuite negli esercizi commerciali e all'Ufficio Turistico di piazza del Popolo.

Anche quest'anno Uno Spettacolo d'Estate è il 'marchio di fabbrica' che certifica gli eventi empolesi realizzati con il sostegno, il patrocinio o la collaborazione del Comune di Empoli. Il fil rouge dell'operazione è proprio quello di collegare le tante iniziative in un contenitore che possa offrire tante iniziative per tanti pubblici disseminate nell'arco di tutta l'estate.

IL DETTAGLIO - Le conferme più rilevanti che trovano spazio sono le commedie in vernacolo dell'associazione Palcoscenici e gli spettacoli teatrali al giardino del Torrione di Santa Brigida (giugno-luglio), i concerti al Parco di Serravalle, con Jump Festival (10-14 giugno) e Beat Festival (27 agosto-6 settembre), gli appuntamenti dell’Empoli Jazz Festival (5 appuntamenti tra il 28 giugno e il 28 luglio), il ciclo di eventi Musica nelle frazioni (9 appuntamenti tra il 2 giugno e il 28 luglio) e Note nei Chiostri (8 appuntamenti tra il 10 giugno e il 29 luglio), le luminarie artistiche nel centro storico dell'associazione Centro Storico e i tradizionali Volo del Ciuco (6 giugno) e Volo del Becco (6 settembre).

Chiuderà la stagione estiva /contè.sto/, il festival di storia contemporanea che torna, dopo il successo dell’anno passato, con una seconda edizione intitolata “La storia di profilo*”, dal 18 al 20 settembre 2026.

Ma il cartellone ha tante novità da raccontare: per celebrare i 100 anni dalla nascita di Dario Fo, nell’ambito della rassegna teatrale Il Paese dei Raccontatori, con la direzione di Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli, andrà in scena lo spettacolo Lu santo Jullare Francesco di Dario Fo con Ugo Dighero (15 luglio). La settimana successiva, il 22 luglio, sarà protagonista l'omaggio a Fabrizio De Andrè con un altro protagonista del piccolo e grande schermo, Stefano Fresi, con Dell'amore, della guerra e degli ultimi.

Sempre al Torrione di Santa Brigida debutterà la rassegna di approfondimento sui temi della legalità e della lotta alla criminalità organizzata dal titolo I Martedì Di-Battiti, di cui verrà presentato a breve il programma con ospiti illustri.

Inoltre, Empoli ospiterà per la prima volta il prossimo 2 luglio il progetto OperaCamion, iniziativa culturale itinerante promossa da Fondazione CR Firenze e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Un camion entra in Piazza Farinata degli Uberti, apre il container e diventa un palcoscenico a cielo aperto in cui orchestra, cantanti, luci e costumi metteranno in scena l’opera “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini sono a pochi passi dal pubblico.

Sempre all’insegna della grande musica classica, Piazza Farinata degli Uberti farà da quinta scenica alla Sinfonia n. 9 di Beethoven (29 giugno) e all’opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi (24 luglio).

PER L'INFANZIA - Non manca l'attenzione alle più piccole e ai più piccoli con un'intera sezione di eventi dedicata proprio a loro: appuntamenti quotidiani con letture al parco, laboratori e spettacoli per trascorrere i pomeriggi e qualche serata all’insegna del divertimento e della cultura.

Oltre a Palazzo Leggenda al parco di Serravalle ogni giovedì dalle 17, con letture e laboratori già apprezzati, arrivano anche i Musei al Parco, con incontri a tema artistico o naturalistico, ogni martedì dalle 17.

Una novità anche Palazzo Leggenda in piazza Madonna della Quiete, con attività il venerdì dalle 17 a cura dello staff della biblioteca.

Ritornano anche le iniziative Parco-Scenico (il martedì dalle 18 al Mariambini), le serate di Palazzo Leggenda sotto le Stelle (il mercoledì dalle 18), Palazzo Leggenda in frazione (il lunedì dalle 17), e Torrione Kids, un'iniziativa realizzata da Giallo Mare con Fondazione CR Firenze che propone spettacoli serali gratuiti dedicati ai bambini e le famiglie il giovedì ai giardini del Torrione di Santa Brigida.

Un'altra novità per il mese di giugno sarà il Sabato in Giro, con il centro storico (appunto, il 'Giro d'Empoli') che sarà animato dalle 18 con spettacoli e musiche.

UNO SPETTACOLO D'ESTATE - Il libretto è ricco di numerosi altri eventi per davvero tutti i gusti: dalle feste e le sagre delle frazioni e dei circoli Arci a Marcignana, Ponte a Elsa, Monterappoli, Cortenuova, Brusciana, Pagnana, Pontorme, Casenuove. Si aggiungono altre manifestazioni a cura di associazione Centro Storico, Jump Live al Parco di Serravalle, l'Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, Centro Busoni, associazione Harmonia, Il Contrappunto, CAM Centro Attività Musicali, Pro Empoli.

LE DICHIARAZIONI

Così commenta il sindaco Alessio Mantellassi: "Anche quest’estate Empoli si anima con un ricco programma di eventi che abbraccia tutta la comunità, dal centro alle frazioni, passando per parchi e chiostri. Una stagione che offre occasioni di svago, cultura e socialità per tutti e in tutti i luoghi della città. L'amministrazione comunale ha deciso di espandere il calendario di eventi per la città anche su periodi fuori stagione come l'inverno, mentre sul periodo estivo è stato ampliato il raggio d'azione degli eventi. Per questo il libretto che avete in mano è importante, per tenere sott'occhio sia le grandi iniziative che gli eventi di frazione, ugualmente rilevanti per la socialità".

Chiosa l’assessore Bensi: “Uno spettacolo d'estate mette insieme le migliori energie creative della città e propone oltre 100 appuntamenti tra spettacolo, approfondimento culturale e occasioni per stare insieme. Lasciamoci sorprendere da un concerto jazz che non avremmo mai pensato di ascoltare, dalla bellezza di un chiostro o di un sagrato di frazione che si accende di musica, dal teatro di parola, dalla lingua del vernacolo, da un semplice scambio di sguardi in una calda sera d'estate”.

In chiusura l’assessore Bellucci: "Il fascino dell'estate empolese è la ricchezza dei contenuti e l'ampiezza delle proposte, che spaziano dal centro alle frazioni e include tutti, dalle famiglie ai più piccoli. Siamo convinti come amministrazione che la cultura e gli spettacoli sono uno dei supporti maggiori per il commercio e le attività di prossimità, perché raccolgono persone, animano luoghi e prolungano le attività su tutta l'estate. Il Luglio Empolese quest'anno si rinnova e non mancherà di stupire i tanti avventori che aspettiamo a Empoli".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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