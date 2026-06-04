Spettacolo finale del laboratorio teatrale di Manetti e Nanni a Montelupo

Sabato 6 giugno alle ore 21.00, al Circolo ARCI Il Progresso di Montelupo Fiorentino, andrà in scena “I Custodi del Fuoco. Storia di libri che non volevano morire”, spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale “Dalla pagina al palco”, organizzato dal Comune di Montelupo Fiorentino nell'ambito delle politiche giovanili, e rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 16 anni come azione di socializzazione e promozione della lettura.

Un percorso che, nei mesi scorsi, ha coinvolto i giovani partecipanti in un’esperienza di formazione e creatività all’interno degli spazi del MMAB, guidati con maestria e sensibilità da Mirko Manetti e Gaia Nanni. Attraverso il teatro, la lettura e la scrittura scenica, i ragazzi hanno lavorato alla costruzione di uno spettacolo originale che affronta il valore della memoria, della cultura e della trasmissione delle storie.

“I Custodi del Fuoco” racconta infatti una vicenda in cui i libri diventano simbolo di conoscenza e resistenza, custodi di storie che continuano a vivere finché qualcuno sceglie di conservarle e tramandarle. Un racconto pensato e costruito insieme ai giovani partecipanti, che porteranno sul palco il risultato del lavoro svolto durante il laboratorio.

La scrittura e la drammaturgia dello spettacolo sono a cura di Mirko Manetti. L’iniziativa è realizzata con la preziosa collaborazione della Compagnia Teatrale Mignon Montelupo e con il contributo del Consiglio regionale della Toscana.

L’appuntamento è per sabato 6 giugno alle ore 21.00 presso il Circolo ARCI Il Progresso, in via Rovai 43 a Montelupo Fiorentino.

Rimangono ancora pochi posti disponibili, l’ingresso è gratuito con prenotazione tramite Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/i-custodi-del-fuoco-storia-di-libri-che-non-volevano-morire-tickets-1989638117168.

Un’occasione per sostenere il lavoro dei giovani protagonisti e per condividere una serata di teatro, immaginazione e partecipazione.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa