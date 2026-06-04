Stop agli affitti brevi fuori dal centro di Firenze: arriva l'ok anche dal Consiglio comunale

A Firenze il Consiglio comunale ha dato l'ok all'estensione dei limiti per gli affitti brevi fuori dall'area Unesco. Le nuove zone toccate sono Campo di Marte, San Jacopino, Gavinana, Pignoncino e Paolo Uccello, Statuto e Rifredi, Libertà, Oberdan e Savonarola, Bronzino e Pier Vettori, Fonderia e Petrarca (sottozone A3 e A4).

La delibera, illustrata dalla sindaca Sara Funaro e dall'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, segue lo studio realizzato da Filippo Celata dell'Università La Sapienza.

In Consiglio hanno votato favorevolmente i consiglieri di Pd, Avs-Ecolò e lista Funaro. Contrari i consiglieri di FdI, Fi, Lega, Lista Scmidt, Iv mentre si sono astenuti M5s e Spc. Assente nel momento del voto Eike Schmidt del centrodestra.

"Una misura a tutela della città, non una battaglia contro qualcuno - ha detto Funaro -. Lo hanno affermato le sentenze del Tar, l'interesse generale può giustificare limitazioni alle locazioni turistiche brevi per tutelare ambiente urbano, tessuto sociale e diritto all'abitare".

"Abbiamo scelto di difendere il diritto di abitare Firenze, senza rinunciare al turismo ma senza vivere passivamente le sue dinamiche - ha aggiunto Vicini -. La nostra città non è un bene di consumo da sfruttare, è invece una città viva, fatta di persone, relazioni, lavoro e quartieri, ed è questa città che abbiamo il dovere di proteggere".

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