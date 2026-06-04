Teatro C'Art, un percorso di formazione circense per 8 giovani

Teatro C'art Comic Education APS impresa sociale, con i partner Aria Network Culturale, InStabile Culture in Movimento e Seme APS, ha aperto la selezione per partecipare a “LIN.Co - Nuovi Linguaggi dell'Identità Comica percorso di alta formazione professionale gratuita e residenziale per la scena circense contemporanea.

L'avviso è rivolto a otto giovani artisti e artiste performativi under 36, residenti o domiciliati in Toscana, attualmente disoccupati o inattivi, con formazione o esperienza nelle arti performative. LIN.Co nasce con l’obiettivo di creare un ponte reale tra formazione artistica e inserimento professionale, in un settore spesso segnato da precarietà e frammentazione.

Il progetto propone un’esperienza intensiva e immersiva che unisce ricerca artistica, tutoraggio, networking e confronto diretto con maestri di rilievo internazionale. Il nome stesso del progetto “Nuovi Linguaggi dell’Identità Comica” richiama l’idea di una comicità come strumento di ricerca e trasformazione, ma anche quella di “link”, connessione: tra giovani artisti, territorio e scena professionale contemporanea legata al settore Circo e Clownerie. Il percorso si svolgerà tra settembre 2026 e febbraio 2027 e si articola in cinque moduli residenziali da dieci giorni ciascuno, presso Teatro C'art a Castelfiorentino e InStabile Chapiteau a Firenze.

LIN.Co vuole investire sulla formazione e sul futuro professionale dei giovani artisti, mettendo a disposizione un corpo docente di livello internazionale: André Casaca, fondatore di Teatro C'art e direttore artistico del progetto; Hilary Chaplain, artista clown e performer di fama internazionale; Silvia Gribaudi, coreografa e performer tra le più riconosciute nel panorama della danza contemporanea; Ricardo Puccetti, fondatore della Compagnia LUME/Unicamp (Brasile) e riferimento nella pedagogia dell'attore fisico; Mario Gumina, Tutor presso il Centro di residenza artistica della Lombardia IntercettAzioni e figura centrale della diffusione e promozione del circo contemporaneo in Italia. La partecipazione al percorso è completamente gratuita, con alloggio residenziale e indennità economica per ogni giornata di effettiva frequenza. L’avviso di selezione è pubblicato sul sito https://teatrocart.com/ e sui canali di comunicazione dei partner.

La candidatura va inviata entro il 1 luglio 2026 alle ore 23:59 e richiede curriculum vitae, materiali artistici e documentazione relativa a residenza e stato occupazionale. Il progetto è co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo+ della Regione Toscana nell'ambito del programma Giovanisì è promosso da un partenariato di realtà consolidate del territorio toscano (Teatro C'art Comic Education APS impresa sociale, con i partner Aria Network Culturale, InStabile Culture in Movimento e Seme APS).

Fonte: Ufficio Stampa