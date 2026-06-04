Torna l'Infiorata di Cerreto Guidi: in centro i quadri floreali dedicati a San Francesco

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Torna a Cerreto Guidi, in occasione della festività del Corpus Domini, l’appuntamento con l’Infiorata organizzata dalla Parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con il Comune di Cerreto Guidi, la Pro Loco e le Contrade del Palio del Cerro con il contributo della Regione Toscana e la partecipazione di numerose associazioni.

I volontari sono impegnati nella realizzazione dei numerosi quadri floreali, andando a comporre un tappeto steso per le vie di Cerreto Guidi coprendo i 450 metri del centro storico. Tra i quadri anche quelli realizzati dalle 4 contrade del Palio del Cerro.

Come ogni anno l’Infiorata ha un tema che caratterizza i quadri floreali. Stavolta l’argomento è quello di dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Il programma dell’edizione 2026 dell’Infiorata, partirà Sabato 6 giugno alle ore 18 con l’inizio dei lavori “Artisti per una notte” che anche quest’anno vede la presenza di numerosi artisti impegnati nella realizzazione di bellissime tele. Nella serata di Sabato 6 giugno, alle ore 20,00, la cena per tutti nella terrazza della Palazzina dei Cacciatori.

Domenica 7 giugno, alle ore 10.30, nella Pieve di San Leonardo, la Santa Messa celebrata da Don Tommaso Botti e la Solenne Processione lungo le vie del centro.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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